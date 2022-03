ULUCU wprowadza SI do handlu detalicznego

SZANGHAJ, 17 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- W erze postpandemicznej tradycyjne formy popytu i struktura rynku konsumenckiego ulegają gwałtownym przeobrażeniom. Sektor sprzedaży detalicznej towarów oferowanych przez sklepy sieciowe potrzebuje natychmiastowego przyspieszenia tempa rozwoju i modernizacji. Dziś tradycyjny system monitoringu wizyjnego nie jest w stanie zaspokoić potrzeb w zakresie zarządzania sektorem sprzedaży detalicznej produktów oferowanych przez sklepy sieciowe, co oznacza, że należy zwiększyć jego wydajność, a to z kolei wymaga zmiany rozwiązań sprzętowych. Z drugiej strony sprzedawcy detaliczni wykorzystują do zarządzania sprzedażą szereg aplikacji, których nie da się zintegrować w jedną platformę.

Oferowane przez ULUCU rozwiązania SI mogą być odpowiedzią na niedociągnięcia występujące między dostępnością zasobów ludzkich, towarów i sklepów sieciowych, a dodatkowo przynieść oszczędność kosztów i doprowadzić do stałego wzrostu przychodów.

W 2022 r. spółka ULUCU, pionier w dziedzinie wprowadzania rozwiązań SI dla sektora handlu detalicznego, została uhonorowana nagrodą dla „przedsiębiorstwa oferującego najlepsze innowacje naukowe i technologiczne" (ang. „Science and Technology Innovation Enterprise Award"), a także nagrodą „najlepsze i najbardziej wszechstronne rozwiązanie dla handlu detalicznego w 2022 r," (ang. „Best Retail Omni-Channel Solution of the Year Award").

ULUCU, spółka z siedzibą w Szanghaju zarządzająca najlepszą na świecie platformą rozwiązań opartych na SI, specjalizuje się w inteligentnym zarządzaniu sklepami sieciowymi opartym na analizie obrazu wideo w chmurze. Spółka założona w 2009 r., stworzyła nowoczesną platformę deep learning i bazę algorytmów, samodzielnie wprowadziła na rynek szereg zaawansowanych, inteligentnych technologii, między innymi technologię rozpoznawania twarzy, wykrywania obecności osób, technologię wykrywania myszy, analizy zachowania, wykrywania obiektów, ReID i wiele innych, które z powodzeniem stosuje się w wielu środowiskach i sektorach. Ponadto spółka ULUCU opracowała również swoją flagową platformę, integrację zarządzania użytkownikami i system POS, ERP, CRM, itp., które oferują sklepom sieciowym kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania działalnością. ULUCU jest również w stanie szybko opracować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, jeśli tylko zaistnieje konieczność wykorzystania opartej na SI technologii wsadowej analizy materiału wideo i rozpoznawania obrazu.

Przez 13 lat działalności spółka ULUCU stworzyła szereg rozwiązań dla ponad 3000 przedsiębiorstw i 1,6 mln sklepów. Liczba użytkowników korzystających z dostępu do systemu monitoringu wizyjnego umieszczonego na platformie w chmurze sięgnęła 2 mln, liczba użytkowników korzystających z platformy VPAAS w ujęciu rocznym wynosi 24 mld.

Dziś spółka ULUCU obsługuje partnerów z ponad 20 państw i regionów, z którymi współpracuje na rzecz stworzenia rynku światowego i transformacji globalnego sektora sprzedaży detalicznej. ULUCU uważa, że SI jest technologią przyszłości, dlatego też zamierza oprzeć transformację branży na osiągnięciach naukowych i technologicznych, a także promować sztuczną inteligencję jako narzędzie przyczyniające się do dobrostanu ludzkości.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.ulucu.com/global/

