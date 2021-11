Um caso empresarial excepcional para a transformação digital 2020-2021: data center FusionDC da China Mobile

A solução de data center modular pré-fabricada de última geração da Huawei integra uma gama completa de tecnologias inovadoras, incluindo o amplo uso de inteligência artificial (IA), um projeto modular pré-fabricado e o gerenciamento de ciclo de vida totalmente digital. Todos os subsistemas centrais, desde TI e módulos de potência até plataformas de controle de temperatura e gestão inteligente, são pré-integrados e testados na fábrica, alcançando a convergência full-stack. Esse estilo de construção reduz significativamente os tempos de construção, reduzindo todo o processo, desde o início até a entrega, a apenas seis meses. Beneficiando-se da abordagem única da Huawei para a construção de data centers, combinando inteligência e pré-fabricação, muitas vezes cunhadas como inteligentes + pré-fabricadas, o data center FusionDC da China Mobile (Shaanxi) não é apenas inteligente, mas também ecológico: o consumo de energia é mantido a um nível mínimo, e a eficácia do consumo de energia (PUE) melhora em oito por cento. Isso se traduz em economias significativas de energia — 57,6 milhões de kWh de eletricidade — no ciclo de vida completo do data center, reduzindo as emissões de carbono em 27 mil toneladas, o equivalente ao plantio de 37 mil árvores.

Além disso, uma solução de resfriamento evaporativo indireto maximiza o uso de fontes naturais e gratuitas de resfriamento, reduzindo a PUE anual para menos de 1,25, economizando energia, em comparação com uma solução tradicional com água gelada. Ademais, uma solução integrada de módulo de energia melhora a alimentação de energia e a eficiência de distribuição em mais de três por cento, reduzindo os custos, melhorando a eficiência e otimizando os processos.

O data center FusionDC da China Mobile (Shaanxi) também integra vários recursos de IA, como manutenção preditiva, otimização de eficiência energética em tempo real e melhor eficiência de operações e manutenção (O&M) e aproveitamento de recursos.

Juntamente com seus parceiros, a Huawei se compromete a inovar e construir data centers simples, ecológicos, inteligentes e confiáveis.

