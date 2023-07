Un béton révolutionnaire sans ciment fabriqué par C-Crete Technologies est coulé pour la première fois dans un édifice de Seattle

Le béton prêt à l'emploi sans ciment révolutionnaire est essentiellement sans émission de CO2 et absorbe le CO2 au fil du temps, ce qui contribue à pousser l'industrie de la construction vers la carboneutralité.

SAN LEANDRO, Californie, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- C-Crete Technologies a fièrement dévoilé son béton sans ciment révolutionnaire, une innovation unique en son genre dans l'industrie de la construction, avec son premier coulage dans un bâtiment commercial à Seattle. La solution de rechange durable au ciment Portland ne produit presque pas de dioxyde de carbone dans sa fabrication et absorbe en fait le CO2 de l'air avec le temps.

About 60 tons of C-Crete Technologies’ new cement-free concrete is poured onsite during the construction of a commercial building in Seattle. PHOTO © C-Crete Technologies

Le ciment Portland est responsable d'environ 7 % des émissions totales de CO2 dans le monde. S'il est plutôt utilisé, le nouveau matériau peut contribuer à réduire considérablement l'impact environnemental de l'industrie de la construction. Chaque tonne de liant C-Crete qui remplace le ciment Portland prévient environ 1 tonne d'émissions de CO2. De plus, le produit utilise une série de minéraux naturels et de sous-produits industriels, assurant ainsi une matière première abondante.

Environ 60 tonnes de béton sans ciment ont été coulées dans les fondations et les murs de contreventement du projet de Seattle au 7200 Woodlawn, un projet de réutilisation adaptative d'un bâtiment de briques historique vieux de 120 ans pour lequel du béton a été utilisé dans le cadre d'une rénovation parasismique.

Le béton était très fluide, a été pompé et a atteint une résistance à la charge de plus de 2 265 kg par mètre carré, ce qui est supérieur à la norme d'ASTM d'environ 1 810 kg/m2 pour la plupart des applications résidentielles, commerciales et d'infrastructure en béton. Il répond également à d'autres normes clés de l'industrie, montre une durabilité exceptionnelle - comme la résistance aux cycles de gel-dégel, les réactions silico-alcalines et les pénétrations de chlorure et d'acide - et est compatible avec les préparations classiques pour béton, facilitant l'intégration aux pratiques de construction existantes.

« Nous sommes ravis d'introduire notre béton sans ciment, qui changera la donne dans la construction durable, a déclaré le fondateur et président de C-Crete, Rouzbeh Savary. Notre liant remplace le ciment Portland et réduit considérablement les émissions de carbone. Étant donné que notre produit répond aux normes de l'industrie et que son coût est égal à celui du béton conventionnel, il ouvre une toute nouvelle ère dans la construction. »

C-Crete a eu recours à Heidelberg Materials, une entreprise mondiale de matériaux de construction et de béton prêt à l'emploi, pour livrer le béton sans ciment pour ce projet.

Donald Davies est propriétaire de l'immeuble de Seattle et président de Building Transparency, un organisme sans but lucratif qui se consacre à permettre à l'industrie du bâtiment de s'attaquer au rôle du carbone incorporé dans les changements climatiques. « En tant que développeur, ingénieur de structures depuis 33 ans et chef de file de la construction à faible émission de carbone, je vois de nombreux bétons à faible émission de carbone faire l'objet de discussions, a dit M. Davies. Je constate des progrès intéressants, mais peu sont prêts à passer à la production comme C-Crete peut le faire maintenant. Pas de ciment, et un béton à faible teneur en carbone n'est pas seulement une chimère. C'est une réalité et cela fonctionne. Ce projet prouve aujourd'hui que c'est possible. »

Grâce à l'application réussie de son béton à Seattle, C-Crete est maintenant prêt à transformer le paysage de la construction à l'échelle nationale et au-delà. L'entreprise se réjouit à l'idée de collaborer avec des architectes, des concepteurs, des entrepreneurs généraux, des entreprises prêtes à l'emploi, des propriétaires d'immeubles et des décideurs pour des projets d'infrastructure afin d'accélérer l'adoption de son béton durable.

À propos de C-Crete Technologies : C-Crete Technologies est une entreprise de pointe dans le domaine de la science des matériaux qui s'est engagée à inventer, à construire et à accroître la prochaine génération de matériaux d'infrastructure ayant une empreinte de CO2 extrêmement faible ou négative. En mettant constamment l'accent sur la gérance de l'environnement et l'innovation technologique, C-Crete vise à relever les défis mondiaux des changements climatiques tout en fournissant des matériaux évolutifs pour une utilisation quotidienne.

