Un dirigeant chevronné en ingénierie des facteurs humains se joint à UserWise, une société de ClariMed

CHADDS FORD, Pennsylvanie, 7 novembre 2023 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., le premier partenaire de services de technologie médicale complets à accorder la priorité à la convivialité comme élément central de son approche intégrée et centrée sur l'être humain en matière de développement de produits médicaux, a annoncé aujourd'hui la nomination de Saher Bishara au poste de directeur associé, Facteurs humains chez UserWise, une société de ClariMed.

M. Bishara apporte dans son nouveau rôle plus de 20 ans de connaissances approfondies acquises en ingénierie des facteurs humains (IFH), couvrant les secteurs de la défense, de l'aérospatiale, de l'énergie nucléaire, du pétrole et du gaz, ainsi que des dispositifs médicaux. Sa vaste expertise comprend l'ingénierie des facteurs humains, la conception de l'interface utilisateur, les tests de convivialité, l'ingénierie des systèmes, la conception ergonomique, la gestion des risques, ainsi que d'autres disciplines connexes. Son leadership pragmatique et son application des principes de conception centrée sur la personne ont grandement contribué à la conception de produits commerciaux et gouvernementaux, au développement et à la gestion du cycle de vie, aux opérations et au développement durable.

Saher Bishara a déclaré : « Je suis ravi d'assumer cette fonction et de contribuer à l'objectif de ClariMed qui consiste à offrir à nos clients une valeur uniforme et fiable. Ma vision consiste à développer et à élargir notre expertise, en garantissant la livraison de produits sûrs pouvant être utilisés par les patients qui en ont besoin. En partageant mes connaissances et mon expérience, j'espère redonner à ma collectivité et à mon équipe pour favoriser une culture d'apprentissage continu et d'innovation. »

Kelley Kendle, cheffe de la direction de ClariMed, a exprimé son enthousiasme concernant la nomination de M. Bishara : « La vision personnelle de Saher trouve écho auprès de nous et correspond parfaitement à l'éthique et les objectifs de notre entreprise. Nous sommes ravis qu'il ait accepté ce poste de direction au sein de l'équipe de notre nouvel établissement de San Jose. Son expérience dans les domaines de la consultation, des start-ups, de la fabrication d'équipement d'origine et de l'industrie pharmaceutique le positionne de façon unique comme le dirigeant idéal pour stimuler la croissance et les objectifs à long terme dans ces secteurs. »

Saher travaillera à partir du bureau d'UserWise à San Jose, en Californie.

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement et de réglementation centré sur l'humain pour les produits médicaux développés par les fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Nos services professionnels de premier ordre favorisent l'innovation tout en garantissant l'utilisation sûre et efficace des produits médicaux. Rendez-nous visite à l'adresse www.ClariMed.com.

