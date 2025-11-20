Un jury d'experts en affaires mondiales choisira le lauréat du prix Lionel Gelber 2026

Janice Gross Stein, l'une des expertes canadiennes les plus respectées en matière de politique mondiale et directrice fondatrice de la Munk School of Global Affairs & Public Policy , présidera le jury. John Bew est un ancien conseiller principal en politique étrangère de Downing Street, et Nina Srinivasan Rathbun est experte en sécurité internationale et professeur à la Munk School of Global Affairs & Public Policy. James Steinberg, doyen de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS) et Sergey Radchenko, Wilson E. Schmidt Distinguished Professor à la Johns Hopkins SAIS et lauréat du prix Lionel Gelber 2025, viennent d'être nommés pour 2026.

"Ce jury incarne la profondeur de l'expertise et des connaissances qui rendent le prix Lionel Gelber vraiment unique et exceptionnel", a déclaré Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du prix Lionel Gelber.

Créé en 1989 en l'honneur du diplomate et auteur canadien Lionel Gelber, le prix Lionel Gelber récompense le meilleur ouvrage de non-fiction sur les affaires étrangères publié en langue anglaise.

L'auteur du livre gagnant reçoit 50 000 dollars canadiens. Ce prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto.

Une liste de cinq livres présélectionnés sera annoncée le 14 janvier 2026. Le lauréat du prix sera annoncé le 18 mars 2026, et la cérémonie et la conférence du prix Lionel Gelber auront lieu en avril.

À propos du jury du prix Lionel Gelber 2026

Janice Gross Stein, présidente du jury (Toronto) est professeur Belzberg de gestion des conflits à l'université de Toronto et directrice fondatrice de la Munk School of Global Affairs & Public Policy. Elle est membre de la Société royale du Canada et de l'Ordre du Canada. Mme Stein est également membre étranger honoraire de l'Académie américaine des arts et des sciences et Senior Fellow du Centre Kissinger au SAIS de l'Université Johns Hopkins.

John Bew (Londres) a servi aux plus hauts niveaux du gouvernement britannique, passant plus de cinq ans en tant que principal conseiller en politique étrangère au 10 Downing Street. M. Bew est actuellement professeur d'histoire et de politique étrangère au département des études sur la guerre du King's College de Londres, chercheur invité à l'Institut Hoover et conseiller principal au Collège de sécurité nationale australien. Il est un chercheur internationalement reconnu et un auteur primé.

Sergey Radchenko (Cardiff) est lauréat du prix Lionel Gelber 2025 et professeur distingué Wilson E. Schmidt à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Il a beaucoup écrit sur la guerre froide, l'histoire nucléaire et les politiques étrangères et de sécurité de la Russie et de la Chine. Avant de rejoindre le SAIS, le professeur Radchenko a travaillé et vécu en Mongolie, en Chine et au Pays de Galles.

James Steinberg (Washington) est le dixième doyen du SAIS. Il a été secrétaire d'État adjoint de la secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton de 2009 à 2011 et conseiller adjoint à la sécurité nationale du président Bill Clinton de 1996 à 2000.

Nina Srinivasan Rathbun (Toronto) est professeur à la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'université de Toronto. Elle est spécialisée dans la sécurité internationale et plus particulièrement dans les politiques multilatérales de non-prolifération nucléaire et de contre-prolifération, ainsi que dans l'intégration européenne, l'économie politique et la démocratisation dans l'Europe post-communiste, et l'OTAN.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site gelber.munkschool.utoronto.ca.

