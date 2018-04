Un nouveau directeur général pour la région EMEA d’Impact

Impact, une suite de produits intégrée nativement de détection de la fraude, d'attribution et d'analyse de marchés, et de création et d'optimisation de partenariats axés sur les performances, a annoncé aujourd'hui la nomination de Florian Gramshammer au poste de directeur général pour la région EMEA. M. Gramshammer a occupé des postes à responsabilité dans des sociétés telles que CJ Affiliate by Conversant et Gartner. Il a également plus récemment été le directeur général d'IgnitionOne. Doté d'une expérience de 17 ans en matière de leadership dans le domaine des technologies marketing et publicitaires, Florian Gramshammer sera responsable de la gestion quotidienne des équipes commerciales et des services à la clientèle. Il sera également en charge du développement et de la mise en œuvre du plan de croissance européen d'Impact suite à la récente refonte annoncée par Impact.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/656461/Impact_Logo.jpg )



« Impact a plus que doublé son volume annuel, élargi son équipe au Royaume-Uni et renforcé sa suite de produits grâce à des avancées majeures, notamment l'intégration native de deux acquisitions - Forensiq et ClearSaleing », a déclaré David Yovanno, PDG d'Impact. « Florian possède une expertise unique dans le domaine des partenariats axés sur les performances, ainsi que des technologies marketing et publicitaires. Il a fait ses preuves en matière de leadership au sein des équipes de vente et de service client dans la région EMEA. »

« Impact ayant récemment annoncé une refonte complète de sa suite de produits, c'est le moment idéal pour intégrer une entreprise en pleine croissance sur une plateforme solide. Je suis ravi de rejoindre l'équipe EMEA et de diriger les plans de développement au Royaume-Uni et dans la région EMEA », a déclaré Florian Gramshammer.

M. Gramshammer travaillera au bureau d'Impact de Londres sous la responsabilité du PDG d'Impact, David Yovanno.

À propos d'Impact

Impact est une société de technologie marketing qui aide les marques à se développer en optimisant leurs dépenses marketing et médias. La plateforme Impact a été conçue pour répondre aux demandes des distributeurs pour plus de simplicité, de transparence, de performance et de confiance pour développer les entreprises par le marketing. La plateforme d'Impact représente la première intégration native de solutions de pointe pour éviter la fraude publicitaire, permettre de prendre de décisions en toute confiance grâce à la mesure, l'attribution et l'optimisation de combinaisons de médias et créer de nouveaux partenariats axés sur les performances, notamment avec des influenceurs et des partenaires stratégiques.

Fondée à Santa Barbara, en Californie, en 2008, Impact compte aujourd'hui plus de 300 employés et sept bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.Impact.com.

SOURCE Impact