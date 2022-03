Un nouvel atout dans la manche d'Hexaware ! L'entreprise se classe dans le Top 3 pendant 5 années consécutives selon l'étude IT Sourcing Study de Whitelane Research

Plus de 1 800 participants appartenant aux principales organisations de dépenses informatiques en Europe ont évalué plus de 4 250 relations d'externalisation uniques et plus de 4 000 relations d'externalisation cloud. 29 fournisseurs de services IT/cloud ont été classés en fonction de l'opinion des clients. Chaque prestataire de services doit disposer d'au moins 30 évaluations de clients pour la satisfaction générale et d'au moins 15 évaluations de clients pour les domaines informatiques respectifs. Les résultats de la recherche sont basés sur les données reçues dans l'étude de marché des répondants interrogés.

L'étude a mis en évidence des résultats impressionnants pour Hexaware.

Classée n° 1 en matière de :

Qualité de la gestion des comptes

Flexibilité contractuelle

Proactivité

Classée n° 2 pour le niveau de prix

Classée n° 3 pour le développement, la maintenance et les tests d'applications (satisfaction par domaine informatique)

Hexaware a obtenu de bons résultats en Europe sur la plupart des KPI et se positionne bien au-dessus de la moyenne de l'industrie dans l'étude. La comparaison du marché avec l'année dernière montre une augmentation de 5 % de la qualité de la gestion des comptes.

Partageant plus de perspective sur l'histoire de la croissance, Amrinder Singh, vice-président exécutif, Hexaware, déclare : « Nous sommes heureux de continuer à apporter des sourires à nos clients. Cette distinction concernant la satisfaction de la clientèle témoigne de nos efforts honnêtes et constants. Nous sommes ravis de recevoir ces commentaires positifs et ces recommandations. Cela nous aide à tirer parti de la technologie pour un avenir meilleur. Grâce au soutien constant de nos clients et à la confiance en nos services, nous continuerons à prendre des mesures axées sur l'innovation pour apporter le sourire à nos clients. »

Whitelane Research est une organisation indépendante qui se concentre et se consacre exclusivement à la recherche et aux événements d'externalisation. L'étude IT Sourcing Study de Whitelane Research positionne les principaux fournisseurs de services informatiques en fonction de divers indicateurs clés de performance et est considérée comme l'un des rapports les plus représentatifs et les plus fiables sur le marché de l'externalisation.

