Un nuevo estudio revela los importantes beneficios acumulativos en materia de seguridad de los sistemas avanzados de asistencia al conductor de Mazda

WASHINGTON, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un nuevo estudio del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras y el Instituto de Datos de Pérdidas en Carreteras (HLDI, por sus siglas en inglés), revela que las tecnologías avanzadas de asistencia al conductor de Mazda ofrecen beneficios importantes y acumulativos en la reducción de accidentes, ya que los sistemas se combinan y se actualizan continuamente.

El análisis de HLDI de los vehículos Mazda de 2015 a 2023 examinó seis paquetes de funciones y cuatro sistemas independientes. Los resultados muestran que las inversiones de Mazda en ingeniería de seguridad avanzada, incluidos el frenado automático de emergencia (AEB, por sus siglas en inglés), la prevención de salida del carril, la asistencia de luces largas y las tecnologías de supervisión del conductor disponibles, contribuyen a reducir las tasas de reclamos de seguros en múltiples tipos de colisiones.

"La seguridad es el eje central de la filosofía de desarrollo de vehículos de Mazda", afirmó Jennifer Morrison, directora de Estrategia de Seguridad Vehicular de Mazda North American Operations. "Esta investigación independiente destaca el valor de nuestro enfoque holístico y centrado en las personas para la prevención de colisiones, así como la importancia de hacer que estas tecnologías sean ampliamente accesibles".

Paquetes más amplios, mayores beneficios

El paquete tecnológico más básico incluía frenado automático de emergencia delantero con aviso de colisión frontal. El paquete más completo agregaba detección de peatones, control de crucero adaptativo, asistente de luces largas, aviso y prevención de salida del carril, frenado automático de emergencia trasero y el sistema de alerta de atención del conductor de Mazda.

En general, el HLDI constató que los paquetes más amplios, que también suelen incluir la última generación de tecnologías de Mazda, producían mayores reducciones en los reclamos de seguros relacionados con accidentes.

Paquete básico:

Reducción del 13 % en los reclamos por responsabilidad civil por daños materiales (PDL, por sus siglas en inglés)

Reducción del 9 % en los reclamos por responsabilidad civil por daños corporales (BIL, por sus siglas en inglés)

Reducción del 13 % en los reclamos por responsabilidad civil por daños materiales (PDL, por sus siglas en inglés) Reducción del 9 % en los reclamos por responsabilidad civil por daños corporales (BIL, por sus siglas en inglés) Paquete más completo:

Reducción del 39 % en los reclamos por PDL

Reducción del 21 % en los reclamos por BIL (no es relevante desde un punto de vista estadístico)

Dos tecnologías, el AEB delantero con detección de peatones y el AEB trasero, se asociaron con las reducciones adicionales más notables. Los sistemas AEB actualizados mostraron una mayor capacidad para evitar colisiones entre vehículos, mientras que el AEB trasero resultó especialmente eficaz para eliminar las colisiones a baja velocidad en aparcamientos, que representan una gran parte de los reclamos de seguros.

Sistemas autónomos eficaces

El sistema de control de ángulo muerto de Mazda con alerta de tráfico cruzado trasero proporcionó importantes beneficios en la reducción de colisiones, entre los que se incluyen:

Una frecuencia de reclamos por PDL casi un 10 % menor

Una frecuencia de reclamos por BIL un 13 % menor

Otras características, como los faros adaptativos en curvas y el head-up display, también se asociaron con reducciones moderadas en la frecuencia de reclamos por colisión. El reconocimiento de señales de tráfico no mostró beneficios claros en este conjunto de datos, lo que, según señala el HLDI, puede deberse a limitaciones del sistema o a la reducida cantidad de vehículos equipados con esta característica.

Una visión holística de las pérdidas

Al igual que ocurre con la mayoría de los sistemas de seguridad avanzados del sector, algunas características se relacionaron con un aumento de la gravedad de los reclamos, a menudo debido al costo de sustitución de los sensores modernos. Sin embargo, al evaluar las pérdidas generales, que combinan frecuencia y gravedad y afectan más directamente a los costos de los seguros, casi todos los paquetes y funciones de Mazda se asociaron con menores pérdidas totales en la cobertura PDL. "Otro factor importante es que los sistemas de prevención de colisiones eliminan principalmente los accidentes que se producen a velocidades más bajas", afirmó Matt Moore, director de operaciones de seguros de HLDI y del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras. "Eso elimina de la ecuación los reclamos de bajo costo y sesga el costo medio al alza".

El compromiso de Mazda con la seguridad

El enfoque de Mazda en materia de seguridad se basa en su filosofía de larga trayectoria de Seguridad Proactiva de Mazda, que da prioridad a las tecnologías que apoyan al conductor, mejoran la percepción de la situación y ayudan a mitigar los daños antes de que se produzcan. Estos esfuerzos se basan en el excepcional rendimiento de los vehículos Mazda en evaluaciones de seguridad independientes, lo que incluye haber ganado ocho premios TOP SAFETY PICK+ del IIHS en 2026, más que cualquier otra marca, y haber sido nombrada por Consumer Reports como la marca de automóviles nuevos más segura, en su nuevo Safety Verdict.

"Como demuestra este análisis independiente, la mejora continua de las tecnologías de asistencia al conductor tiene un impacto real", afirmó Morrison. "Mantenemos nuestro compromiso de seguir avanzando tanto en el desempeño como en la disponibilidad de estos sistemas, en nuestra búsqueda de lograr cero accidentes fatales".

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la vida en movimiento para aquellos a quienes presta servicio. Al poner al ser humano en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con sus vehículos para las personas. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, la comercialización, los repuestos y el servicio de atención al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia mediante aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia gestiona las operaciones en Colombia. Para más información acerca de los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material audiovisual, visite el centro de prensa en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

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FUENTE Mazda North American Operations