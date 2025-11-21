Un seul appareil pour vos besoins essentiels en matière d'inspection à domicile - Lancement prochain de l'EX10 de Raythink

YANTAI, Chine, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Raythink, l'un des principaux fournisseurs de solutions de vision intelligente et d'imagerie thermique, s'apprête à lancer une nouvelle caméra thermique portable le 21 novembre. Les documents de pré-lancement mettent en évidence deux caractéristiques remarquables : un écran de 2,8 pouces et une image à super résolution de 320×240. L'entreprise annonce également des fonctionnalités avancées supplémentaires et des prix concurrentiels, qui seront indiqués lors de la présentation mondiale du produit.

Avec la demande croissante d'outils d'inspection fiables, les caméras thermiques sont de plus en plus utilisées en dehors des environnements industriels et de sécurité. L'EX10 de Raythink vise à mettre la détection thermique professionnelle à la portée des utilisateurs quotidiens, qu'il s'agisse de bricoleurs ou d'inspecteurs en bâtiment, afin de faciliter la détection de problèmes cachés tels que la perte de chaleur, l'intrusion d'humidité ou les pannes électriques.

Un outil conçu pour répondre aux besoins essentiels de l'inspection des logements

L'EX10 permet des inspections rapides, précises et sans contact. Son imageur infrarouge met en évidence les différences de température, identifie les défauts cachés et permet une analyse approfondie des scénarios d'inspection de la maison :

Test d'étanchéité à l'air des bâtiments : les fuites d'air sont détectées par un test d'infiltrométrie. Les images thermiques prises avant et pendant le test révèlent les différences de température sur les portes et les fenêtres, ce qui permet de détecter les fuites.

les fuites d'air sont détectées par un test d'infiltrométrie. Les images thermiques prises avant et pendant le test révèlent les différences de température sur les portes et les fenêtres, ce qui permet de détecter les fuites. Inspection des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) : les caméras thermiques aident les techniciens à localiser les pannes tels que les pannes de compresseur ou de serpentin, les manques de réfrigérant, les fuites dans les conduits et les irrégularités de chauffage ou de refroidissement, ce qui permet un diagnostic plus rapide et des réparations ciblées.

les caméras thermiques aident les techniciens à localiser les pannes tels que les pannes de compresseur ou de serpentin, les manques de réfrigérant, les fuites dans les conduits et les irrégularités de chauffage ou de refroidissement, ce qui permet un diagnostic plus rapide et des réparations ciblées. Détection des fuites d'eau : dans les 24 heures qui suivent la pluie, l'examen des surfaces extérieures à l'aide d'une caméra thermique pour repérer les endroits plus froids et l'inspection des intérieurs permettent de localiser les fuites. Les anomalies doivent être vérifiées et d'autres sources de chaleur doivent être exclues pour garantir la précision.

L'hiver : la saison optimale pour l'inspection des logements

L'hiver est la période idéale pour effectuer une inspection du logement. Le contraste entre le chauffage intérieur et les températures extérieures froides facilite la détection de problèmes tels que les pertes de chaleur, les courants d'air, l'intrusion d'humidité, les tuyaux gelés, les barrages de glace sur les toits et les risques liés aux cheminées. Pour les acheteurs et les vendeurs, les inspections hivernales permettent de vérifier que les maisons sont prêtes pour l'hiver et d'identifier les problèmes qui pourraient nécessiter une intervention avant la vente. Une caméra thermique rend ces problèmes cachés instantanément visibles, ce qui permet une détection rapide, sûre et efficace.

Alors que Raythink s'apprête à dévoiler l'EX10, cette nouvelle caméra thermique portable vise à rendre l'imagerie thermique plus accessible pour les tâches d'inspection quotidiennes. Rejoignez-nous pour le lancement mondial sur le 21 novembre et découvrez comment l'EX10 peut améliorer votre travail.

Pour plus d'informations

E-mail : [email protected]

Site web : https://www.raythink-tech.com/