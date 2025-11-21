EX10 de Raythink se lanza próximamente, para la inspección de viviendas

-Un solo dispositivo para todas sus necesidades de inspección de viviendas: EX10 de Raythink se lanza próximamente

YANTAI, China, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Raythink, proveedor líder de soluciones inteligentes de visión e imagen térmica, lanzará una nueva cámara termográfica portátil el 21 de noviembre. El material promocional destaca dos características principales: una pantalla de 2,8 pulgadas e imágenes de superresolución de 320×240. La compañía también anticipa funcionalidades avanzadas adicionales y un precio competitivo, que se revelarán en el lanzamiento mundial del producto.

Ante la creciente demanda de herramientas de inspección confiables, las cámaras térmicas se utilizan cada vez más allá de los entornos industriales y de seguridad. La EX10 de Raythink busca poner la detección térmica profesional al alcance de todos, desde aficionados al bricolaje hasta inspectores de viviendas, facilitando la detección de problemas ocultos como pérdidas de calor, filtraciones de humedad o fallos eléctricos.

Una herramienta diseñada para las necesidades esenciales de inspección de viviendas

La EX10 ofrece inspecciones rápidas, sin contacto y precisas. Su cámara infrarroja resalta las diferencias de temperatura, identifica defectos ocultos y permite un análisis exhaustivo en diferentes escenarios de inspección de viviendas:

Prueba de hermeticidad del edificio: Las fugas de aire se detectan mediante una prueba de puerta de soplado. Las imágenes térmicas tomadas antes y durante la prueba revelan diferencias de temperatura en puertas y ventanas, lo que permite identificar las fugas.

Las fugas de aire se detectan mediante una prueba de puerta de soplado. Las imágenes térmicas tomadas antes y durante la prueba revelan diferencias de temperatura en puertas y ventanas, lo que permite identificar las fugas. Inspección de sistemas de climatización (HVAC): Las cámaras termográficas ayudan a los técnicos a localizar fallos como averías en el compresor o la serpentina, escasez de refrigerante, fugas en los conductos y problemas de calefacción o refrigeración, lo que permite un diagnóstico más rápido y reparaciones específicas.

Las cámaras termográficas ayudan a los técnicos a localizar fallos como averías en el compresor o la serpentina, escasez de refrigerante, fugas en los conductos y problemas de calefacción o refrigeración, lo que permite un diagnóstico más rápido y reparaciones específicas. Detección de fugas de agua: Dentro de las 24 horas posteriores a la lluvia, escanear las superficies exteriores con una cámara termográfica en busca de zonas más frías y revisar los interiores ayuda a localizar las fugas. Se deben verificar las anomalías y descartar otras fuentes de calor para garantizar la precisión.

Invierno: La temporada ideal para la inspección de viviendas

El invierno es la época ideal para inspeccionar una vivienda. El contraste entre la calefacción interior y las bajas temperaturas exteriores facilita la detección de problemas como pérdidas de calor, corrientes de aire, filtraciones de humedad, tuberías congeladas, acumulación de hielo en el techo y riesgos relacionados con la chimenea. Para compradores y vendedores, las inspecciones en invierno garantizan que las viviendas estén preparadas para el invierno y ayudan a identificar problemas que podrían requerir atención antes de la venta. Una cámara termográfica hace visibles estos problemas ocultos al instante, permitiendo una detección rápida, segura y eficaz.

Raythink se prepara para presentar la EX10, una nueva cámara termográfica portátil que busca hacer que la termografía sea más accesible para las tareas de inspección diarias. Únase a nosotros en el lanzamiento mundial el 21 de noviembre y descubra cómo la EX10 puede optimizar su trabajo.

Para más información

Email: [email protected]

Sitio web: https://www.raythink-tech.com/