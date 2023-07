UN SIMPLE PRÉLÈVEMENT DE SANG PAR PIQÛRE AU DOIGT ILLUSTRE LES PROGRÈS RÉALISÉS EN MATIÈRE DE TESTS SANGUINS POUR LA MALADIE D'ALZHEIMER

Points essentiels à retenir :

Les résultats d'un simple prélèvement de sang par piqûre au doigt sont prometteurs et pourraient permettre de détecter la maladie d'Alzheimer à domicile ou dans le cabinet du médecin.

Un test sanguin a permis d'identifier avec une précision de plus de 80 % les changements liés à la maladie d'Alzheimer, ce qui est nettement mieux que les résultats obtenus par les médecins de l'étude qui n'avaient pas accès à ce test.

Les tests sanguins de dépistage de la maladie d'Alzheimer pourraient améliorer la précision du diagnostic et le traitement de la maladie.

AMSTERDAM, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Un simple prélèvement de sang par piqûre au doigt, pas si différent de ce que les diabétiques font tous les jours, donne des résultats prometteurs dans le cadre du dépistage de la maladie d'Alzheimer, selon une recherche rendue publique pour la première fois aujourd'hui lors de l'Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 2023, tenue à Amsterdam, aux Pays-Bas, et également diffusée en ligne.

Les progrès technologiques et pratiques présentés pour la première fois à l'AAIC 2023 démontrent la simplicité, la transportabilité et la valeur diagnostique des biomarqueurs sanguins pour la maladie d'Alzheimer, y compris le potentiel des tests à domicile réalisés par le patient ou un membre de sa famille.

« Ces résultats arrivent à point nommé et sont particulièrement importants compte tenu de l'approbation récente par la Food and Drug Administration des États-Unis des traitements de la maladie d'Alzheimer ciblant la bêta-amyloïde, pour lesquels la confirmation de l'accumulation d'amyloïde et la surveillance des biomarqueurs sont nécessaires afin de pouvoir bénéficier du traitement », a déclaré Maria C. Carrillo, Ph.D., responsable scientifique au sein de l'Alzheimer's Association. « Les tests sanguins, une fois vérifiés et approuvés, offriraient une option de dépistage rapide, non invasive et rentable. »

Des tests sanguins sont déjà effectués dans le cadre d'essais de médicaments contre la maladie d'Alzheimer afin de mieux vérifier leur efficacité et de sélectionner les participants potentiels, et cela constituerait une évolution significative par rapport aux procédures plus coûteuses et invasives qui sont actuellement pratiquées. Dans certains cas, ces tests sanguins fournissent des informations similaires à celles fournies par les tests de référence, tels que l'imagerie cérébrale et l'analyse du liquide céphalo-rachidien.

« Bien qu'une normalisation et une validation plus poussées soient nécessaires, les tests sanguins pourraient bientôt constituer un élément important du bilan diagnostique dans la pratique quotidienne pour la détection et le suivi du traitement de la maladie d'Alzheimer », a affirmé Carrillo.

Le prélèvement de sang par piqûre au doigt détecte les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer et circule facilement d'un pays à l'autre

Hanna Huber, Ph.D, et ses collègues du département de psychiatrie et de neurochimie, de l'institut de neuroscience et de physiologie de l'université de Göteborg, en Suède, ont entrepris de simplifier les analyses sanguines et d'en faciliter l'accès en mettant au point un prélèvement sanguin par piqûre au doigt pour mesurer les principaux biomarqueurs liés à la maladie d'Alzheimer que sont le neurofilament à chaîne légère (NfL), la protéine d'acides fibrillaires gliales (GFAP) et la protéine tau phosphorylée (p-tau181 et 217).

Ils ont prélevé du sang (dans la veine et par piqûre au doigt) sur 77 patients de la clinique de la mémoire du centre ACE Alzheimer de Barcelone. Les échantillons de sang ont été transférés sur des cartes de taches de sang séché et expédiés pendant la nuit, sans contrôle de température ni refroidissement, à l'université de Göteborg, en Suède. Là, les échantillons de sang séché ont été extraits des cartes et les biomarqueurs NfL, GFAP et p-tau181 et 217 ont été mesurés. (Remarque : les données relatives au biomarqueur p-tau217 ne sont disponibles que pour 11 personnes.) Tous ces éléments étaient détectables dans les échantillons prélevés au doigt.

Dans les taches de sang veineux, les niveaux de GFAP, NfL, p-tau217 et p-tau181 ont été étroitement associés à l'analyse de prélèvement sanguin standard. Les biomarqueurs GFAP, NfL et p-tau217 extraits du sang prélevé par piqûre au doigt sont également en corrélation étroite avec le prélèvement sanguin standard.

« Notre étude pilote démontre le potentiel de la collecte et de la mesure à distance des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer sans stockage à basse température ni préparation ou traitement extraordinaire », indique Huber. « Actuellement, l'utilisation des tests sanguins pour le dépistage de la maladie d'Alzheimer est limitée par la nécessité de se rendre dans une clinique, d'avoir du personnel qualifié et par des procédures de transport et de stockage strictes, limitées dans le temps et dépendantes de la température. Une méthode permettant de prélever du sang à domicile et suffisamment simple pour être réalisée de manière autonome ou par des aidants augmenterait l'accessibilité de ces tests. Elle permettrait d'améliorer le diagnostic précoce et le suivi des patients considérés comme "à risque" ou de ceux qui reçoivent des thérapies approuvées. »

Les tests sanguins peuvent améliorer le diagnostic de la maladie d'Alzheimer lors des soins primaires

Sebastian Palmqvist, M.D., Ph.D., de l'unité de recherche clinique sur la mémoire de l'université de Lund, en Suède, et ses collègues de l'étude BioFINDER-Primary Care ont mené la première étude visant à examiner l'utilisation de biomarqueurs sanguins pour le dépistage de la maladie d'Alzheimer lors des soins primaires et à les comparer à la précision du diagnostic des médecins traitants.

L'étude a été réalisée sur 307 patients d'âge moyen à avancé dans 17 centres de soins médicaux en Suède (âge moyen = 76 ans, 48 % de femmes). Après une visite au cabinet, des tests cognitifs et un scanner ou une IRM du cerveau, les médecins ont enregistré leur diagnostic, la ou les causes biologiques probables et ont proposé un plan de traitement pour chaque participant à l'étude.

Parallèlement, un échantillon de sang a été prélevé et analysé pour déterminer les concentrations de bêta-amyloïde et de tau phosphorylé à l'aide du test PrecivityAD2 de C 2 N Diagnostics (États-Unis). Les niveaux de ces deux marqueurs ont été combinés en un score appelé Amyloid Probability Score 2 (APS2). Tous les patients ont ensuite subi un examen clinique approfondi dans une clinique spécialisée dans la mémoire, y compris une évaluation par un spécialiste en aveugle du résultat de l'échantillon sanguin.

Les médecins ont correctement identifié la présence de changements liés à la maladie d'Alzheimer ou ont correctement diagnostiqué la maladie d'Alzheimer dans environ 55 % des cas, alors que le test sanguin l'a fait dans plus de 85 % des cas. Autres données :

Les médecins ont indiqué que leur certitude quant au diagnostic était inférieure à 50 %.

Les plans de traitement ont révélé qu'en raison d'un diagnostic erroné, plus de 50 % des personnes réellement atteintes de la maladie d'Alzheimer n'ont pas reçu de traitement symptomatique, et que 30 % des personnes non atteintes de la maladie d'Alzheimer ont reçu un traitement symptomatique erroné.

« En raison du manque d'outils de diagnostic précis, il est actuellement très difficile pour les médecins traitants de dépister la maladie d'Alzheimer, même chez les patients présentant des troubles cognitifs », selon Palmqvist. « Cela conduit trop souvent à une incertitude diagnostique et à un traitement inapproprié. Les tests sanguins de dépistage de la maladie d'Alzheimer ont un grand potentiel pour améliorer la précision du diagnostic ainsi que pour fournir le traitement adéquat aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ces tests pourraient devenir encore plus utiles dans un avenir proche, car les nouveaux médicaments qui ralentissent la maladie lorsqu'elle est à un stade précoce seront plus largement disponibles. »

