Un système de protection érigé pour les Kényans dans le cadre d'un projet d'irrigation et de contrôle des inondations mené par POWERCHINA le long de la rivière Nzoia

PÉKIN, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- haiwainet.cn a rapporté les informations suivantes :

Le fleuve Nzoia, qui s'étend sur 257 kilomètres, est le deuxième plus long fleuve du Kenya. Chaque année, le fleuve sort de son lit pendant la saison des pluies, entraînant la ruine des fermes et des villages avoisinants.

Afin de contrôler les inondations et d'assurer la sécurité des résidents locaux, POWERCHINA, un leader mondial de la construction d'infrastructures basé en Chine, a lancé en 2018 un projet dédié à l'irrigation et au contrôle des inondations dans le cours inférieur de la rivière Nzoia. À l'heure actuelle, les essais dans la première zone irriguée ont été menés avec succès, et l'ensemble du projet devrait être achevé en septembre 2023.

Récemment, The Star, un journal kenyan, a publié un article d'une page entière sur le projet. M. Joshua Ngugi Toro, président du conseil d'administration de la Kenya National Irrigation Authority, a exprimé dans des interviews sa satisfaction et son appréciation de la qualité du projet et de l'avancement des travaux. M. Toro a déclaré que M. William Ruto, président du Kenya, attachait également une grande importance au projet. Il a promis de faire tout son possible pour résoudre les difficultés pratiques du projet, telles que les retards dans l'expropriation des terres et la démolition, afin que le projet soit achevé dans les délais prévus.

Il s'agit d'un projet clé pour l'irrigation et la conservation de l'eau au Kenya, qui couvrira 11 000 acres de terres agricoles irriguées dans les comtés de Siaya et de Busia, ce qui profitera à plus de 12 500 agriculteurs. De plus, le projet protégera plus de 70 000 personnes des inondations et créera des milliers d'emplois. Il renforcera les efforts déployés par le Kenya pour assurer la sécurité alimentaire, promouvoir la croissance économique et améliorer sa capacité à faire face au changement climatique.

Dans un avenir proche, lorsque les travaux seront terminés, on peut s'attendre à ce que la rivière Nzoia étende ses bienfaits à des millions de foyers grâce à un réseau de canaux et que des digues solides protègent les habitants du fléau des inondations et leur offrent une vie pleine de bonheur.

SOURCE haiwainet.cn