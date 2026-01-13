UNA NUEVA ERA DE MÁS POR MENOS: TACO BELL® LANZA EL NUEVO MENÚ LUXE VALUE CON DIEZ ANTOJOS IRRESISTIBLES POR $3 O MENOS

Con la innovación que caracteriza a Taco Bell, este nuevo menú reúne favoritos de los fans y nuevas creaciones llenas de sabor — disponible a nivel nacional el 22 de enero.

Resumen:

El nuevo Menú Luxe Value de Taco Bell lanza a nivel nacional el 22 de enero, con cinco nuevas creaciones elevadas junto a cinco favoritos del menú, todos con precios de $3 o menos.

El Menú Luxe Value ofrece una variedad de opciones irresistibles y antojables, además de innovaciones que se irán incorporando a lo largo del año.

Los miembros del programa Taco Bell Rewards obtienen acceso anticipado exclusivo a partir del 16 de enero** a través de la aplicación de Taco Bell, o registrándose en el drive-thru y en los quioscos de los restaurantes a través de la aplicación.

Las imágenes del Menú Luxe Value se pueden encontrar aquí.

IRVINE, California, 13 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ - Taco Bell anuncia el lanzamiento nacional de su nuevo Menú Luxe Value, disponible a partir del 22 de enero. Con diez opciones por $3 o menos, el menú combina cinco nuevas creaciones irresistibles con cinco favoritos de los fans del Menú Cravings Value, dejando claro que disfrutar a buen precio no significa renunciar al sabor. A partir del 16 de enero, los miembros del programa Taco Bell Rewards tendrán acceso anticipado exclusivo al menú completo a través de la app de Taco Bell o al registrarse en el drive-thru y quioscos del restaurante desde la aplicación.

Taco Bell lanza a nivel nacional el nuevo Menú Luxe Value el 22 de enero, con cinco nuevas opciones elevadas y cinco favoritos irresistibles, todos por $3 o menos.

Un nuevo estándar de lujo

El Menú Luxe Value no solo es una colección de productos irresistibles, sino una audaz declaración sobre el valor que Taco Bell ofrecerá en 2026 y más adelante. El Menú Luxe Value ofrece opciones emocionantes y llenas de sabor que satisfacen los antojos diarios. Diseñado para los fans que buscan aprovechar al máximo cada dólar, el menú ofrece sabores intensos, opciones únicas y una innovación continua durante todo el año para satisfacer cualquier antojo de Taco Bell.

Es la prueba de que disfrutar a buen precio no implica sacrificar sabor ni calidad. Con el Menú Luxe Value, Taco Bell eleva el estándar de lo que significa darse un gusto accesible, demostrando que un menú a buen precio puede ser abundante, elevado y digno de presumirse.

"En Taco Bell, siempre queremos ofrecer más valor por menos — más sabor, más abundancia, más opciones y más emoción", dijo Luis Restrepo, Principal Ejecutivo de Marketing de Taco Bell. "El Menú Luxe Value nació de una ambición: desafiar las expectativas de lo que puede ser calidad a buen precio. A través de extensas pruebas con fans y una innovación audaz, desarrollamos productos que ofrecen una experiencia elevada a un precio accesible. Esto no es solo una actualización del menú, es un nuevo estándar del valor que ofrece Taco Bell ante toda la industria".

Conoce la línea Luxe

Ya sea que vuelvas por tus favoritos o quieras probar algo nuevo y lujoso, el Menú Luxe Value tiene una gran variedad de productos irresistibles que no te puedes perder, todos por $3 o menos.

Nuevos productos del Menú Luxe Value

Mini Taco Salad – $2.49* : Presentado por primera vez en Live Más Live 2025, es una nueva versión de un clásico con carne sazonada, salsa cremosa de chipotle, queso cheddar, lechuga, tomates y frijoles refritos en una crujiente tortilla dorada.

: Presentado por primera vez en Live Más Live 2025, es una nueva versión de un clásico con carne sazonada, salsa cremosa de chipotle, queso cheddar, lechuga, tomates y frijoles refritos en una crujiente tortilla dorada. Beefy Potato Loaded Griller – $2.49* : Carne sazonada, trocitos de papa crujientes, salsa de queso nacho, salsa cremosa de chipotle y crema agria ligera, todo envuelto en una tortilla y asado a la parrilla, listo para disfrutar al instante o para llevar.

: Carne sazonada, trocitos de papa crujientes, salsa de queso nacho, salsa cremosa de chipotle y crema agria ligera, todo envuelto en una tortilla y asado a la parrilla, listo para disfrutar al instante o para llevar. Chips & Nacho Supreme Dip – $2.49* : Capas de carne sazonada, frijoles refritos, salsa de queso nacho, crema agria baja en grasa, pico de gallo y una mezcla de tres quesos, servidos con chips de tortilla para disfrutar cada bocado.

: Capas de carne sazonada, frijoles refritos, salsa de queso nacho, crema agria baja en grasa, pico de gallo y una mezcla de tres quesos, servidos con chips de tortilla para disfrutar cada bocado. Avocado Ranch Chicken Stacker – $2.99* : Pollo a la parrilla de carne blanca, salsa Avocado Ranch, mezcla de tres quesos, lechuga y tomates. Todo envuelto en una tortilla, dorado a la parrilla y listo para disfrutar en cualquier lugar.

: Pollo a la parrilla de carne blanca, salsa Avocado Ranch, mezcla de tres quesos, lechuga y tomates. Todo envuelto en una tortilla, dorado a la parrilla y listo para disfrutar en cualquier lugar. (Por tiempo limitado) Salted Caramel Churros – $1.99*: Crujiente por fuera, dulces y cremosos por dentro, estos churros espolvoreados con azúcar y caramelo salado son un postre delicioso disponible por tiempo limitado.

Regresan los favoritos

Cheesy Roll Up – $1.19*

Spicy Potato Soft Taco – $1.29*

Cheesy Bean and Rice Burrito – $1.49*

3 Cheese Chicken Flatbread Melt – $2.29*

Cheesy Double Beef Burrito – $2.79*

El 27 de enero, Taco Bell's Tuesday Drops ofrecerá a 30K miembros del programa Taco Bell Rewards la oportunidad de obtener un nuevo producto del Menú Luxe Value por $1, exclusivamente en la aplicación a las 2 p. m. PT, por orden de llegada ***.

Disfruta la experiencia Laps of Luxury

Para celebrar este lanzamiento, Taco Bell transformará uno de sus drive-thrus en una experiencia gastronómica de cinco estrellas: Laps of Luxury . Por primera vez, la marca ofrecerá una presentación de varios tiempos del Menú Luxe Value, servida directamente a los clientes en sus automóviles, disponible solo con reservación. Los miembros del programa Taco Bell Rewards del sur de California podrán reservar una cita a través de Resy para disfrutar de este menú elevado en un formato de drive-thru inmersivo. Se recomienda a los miembros estar atentos al enlace de Resy que se enviará por correo electrónico****.

La experiencia incluye un recorrido con chófer de diez vueltas por el drive-thru, donde cada platillo del menú se revela bajo una campana plateada, acompañado por un cuarteto musical a través de las bocinas y una copa tipo flauta de beber champán de Baja Blast (¡sin alcohol!). Guiando la experiencia hay un narrador en el asiento delantero, quien conduce a los invitados por cada estación con la experiencia y el estilo de un sommelier.

Dónde: 1604 S La Brea Ave, Los Ángeles, CA



Cuándo:

o Miércoles, 14 de enero de 2026

o Primera reservación: 5:15 p. m.

o Última reservación: 5:45 p. m.

o Jueves, 15 de enero de 2026

o Primera reservación: 11:00 a. m.

o Última reservación: 6:30 p. m.

No importa en cuál drive-thru se encuentre, los fans de todo el país también pueden disfrutar de una experiencia de degustación guiada a través de pistas de audio disponibles en el sitio web de Taco Bell. La guía de audio lleva a los oyentes a recorrer el menú de diez tiempos, saboreando cada bocado crujiente y lleno de queso de la forma más lujosa posible. Los fans que no puedan asistir al evento también pueden crear su propio Laps of Luxury, ya sea en el drive-thru o desde la comodidad de su hogar.

El valor está en nuestra esencia

Desde el legendario Menú Cravings Value hasta las exitosas Luxe Boxes, Taco Bell ha definido durante mucho tiempo lo que significa ofrecer valor. Pero en 2026, el valor no se define solo por el precio, sino por experiencias únicas elevadas y dignas de disfrutarse. El Menú Luxe Value representa ese cambio, combinando innovación con los sabores irresistibles que los fans ya conocen y aman.

Acerca de Taco Bell Corp.

Durante más de 63 años, Taco Bell ha ofrecido platos inspirados por la comida mexicana apetecibles a las masas, y hace poco fue reconocida por Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo, por TIME como una de las compañías más influyentes, y por Nation's Restaurant News como una marca icónica. Para saber más sobre Taco Bell, visita nuestro sitio web en www.TacoBell.com, nuestra sección de noticias en www.TacoBell.com/news o mira www.TacoBell.com/popular-links. También puedes mantenerte al tanto de todo lo relacionado con Taco Bell al seguirnos en LinkedIn, TikTok, X, Instagram, Facebook y al suscribirte a nuestro canal de YouTube.

*En locales participantes y por tiempo limitado (si aplica), hasta agotar existencias. Contacta al restaurante para consultar precios, horarios y participación, ya que puede haber diferencias. Se aplicarán impuestos. Los precios aumentan con pedido con entrega a domicilio. En combos y cajas, las bebidas no incluyen freezes ni bebidas especiales.

**Del 16/01/2026 al 21/01/2026, los miembros del programa Taco Bell Rewards obtienen acceso anticipado al Menú Luxe Value al ordenar a través de la aplicación, hasta agotar existencias. Contacta a los restaurantes para participación, ya que pueden haber diferencias.

***El 27/01/2026, 30K miembros verificados del programa Taco Bell Rewards que hagan clic en "Claim Reward" podrán reclamar una recompensa para un artículo del Menú Luxe Value, canjeable por $1 más impuestos. Límite de una (1) por usuario. Canjeable únicamente a través de la app móvil de Taco Bell en locales Taco Bell® participantes en EE. UU., hasta agotar existencias. Se debe agregar al carrito uno de los siguientes productos elegibles: Salted Caramel Churros, Mini Taco Salad, Chips and Nacho Supreme Dip, Beefy Potato Loaded Griller o Avocado Ranch Chicken Stacker. Si forma parte de un pedido con entrega, pueden aplicarse cargos por entrega y otros cargos adicionales. Las sustituciones de productos o ingredientes, mejoras o agregados a los canjes elegibles pueden generar un costo adicional. La oferta no es transferible ni combinable con ninguna otra oferta. Los precios y los artículos pueden variar. No tiene valor en efectivo. Aplican términos adicionales: https://www.tacobell.com/legal-notices/terms-of-use. ©2026 Taco Bell IP Holder, LLC.

****La asistencia al evento de Taco Bell en Los Ángeles y el uso de los enlaces de registro están limitados a personas que sean residentes legales de los 50 EE.UU y el Distrito de Columbia, que tengan 21 años de edad o más, y que sean miembros del programa Taco Bell Rewards ubicados en el área de Los Ángeles que hayan recibido una invitación por correo electrónico de Taco Bell (una "Invitación"). Las invitaciones no son transferibles y no tienen valor en efectivo. Límite de un (1) registro por persona para sí misma y hasta un (1) invitado adicional que también tenga al menos 21 años de edad. Disponible por orden de llegada; 60 lugares disponibles. Todos los costos incurridos en relación con la asistencia al evento son responsabilidad exclusiva del asistente. No se otorgará compensación alguna por ningún motivo, incluidos, entre otros, la cancelación, demora o reprogramación del evento. Los asistentes deben cumplir con todas las políticas, protocolos y procedimientos establecidos, incluidos, entre otros, aquellos relacionados con COVID-19. Nulo donde esté prohibido

Ronald Quintero – Taco Bell Corp.

[email protected]

Katie Snyder – Edelman

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860109/Taco_Bell_Luxe_Value_Menu.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348276/5714259/TacoBell_Logo_Horizontal_Color_Logo.jpg

FUENTE Taco Bell Corp.