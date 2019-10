Una nueva investigación revela las principales preocupaciones de quienes viajan por negocios

"Las cuestiones sociales y las experiencias del personal afectan cada vez más nuestra forma de viajar. Estos cambios implican nuevas expectativas entre quienes viajan por negocios, expectativas que debemos atender. Si bien las empresas siguen esforzándose por maximizar la satisfacción de quienes viajan, la realidad es que el personal desea más empatía y orientación, y mejor tecnología al enfrentar frustraciones comunes y preocupaciones individuales; hay mucho por mejorar en las organizaciones, desde la más pequeña hasta la más grande", dijo Mike Koetting, jefe de estrategias de producto de SAP Concur.

El libro blanco con el informe puede descargarse completo aquí: https://www.concur.com/en-us/resource-center/whitepapers/business-traveler-report-2019

La encuesta estuvo a cargo de Wakefield Research (www.wakefieldresearch.com), proveedor independiente con liderazgo en el sector de investigación cuantitativa, cualitativa e híbrida de mercados. Se encuestó a 7.850 personas que viajan por negocios, concepto definido como personas que viajan por trabajo tres o más veces al año saliendo de los siguientes países: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China territorial, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong, la India, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Singapur. La encuesta se aplicó entre julio y agosto de 2019.

Acerca de SAP Concur

SAP® Concur® es la marca con liderazgo mundial en soluciones integradas para viajes, gastos y gestión de facturas, impulsada por una búsqueda incesante para simplificar y automatizar estos procesos diarios. Con SAP Concur, una aplicación altamente calificada que guía al personal en cada viaje, los cargos pasan fácilmente a los reportes de gastos y se automatizan las aprobaciones de facturas. Mediante la integración de datos en tiempo casi real y el uso de IA para auditar el 100% de las transacciones, las empresas pueden ver exactamente lo que están gastando, sin preocuparse por los puntos ciegos en sus presupuestos. SAP Concur elimina las tediosas tareas de ayer, hace que el trabajo de hoy sea más sencillo y ayuda a las empresas a funcionar al máximo todos los días. Si desea conocer más detalles, visite concur.com.mx o el blog de SAP Concur.

Acerca de SAP

Como la compañía de experiencia potenciada por la empresa inteligente, SAP es líder en el mercado de software de aplicación empresarial y ayuda a las empresas a funcionar mejor. Las aplicaciones y los servicios SAP facilitan las operaciones rentables de sus clientes y les ayudan a adaptarse constantemente y tener un crecimiento sostenible. Si desea más información, visite www.sap.com.

