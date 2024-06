Una prueba de cinco minutos mejora la asistencia de las personas con demencia en atención primaria

BRONX, N.Y., 4 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El infradiagnóstico de la demencia, especialmente entre pacientes negros e hispanos, es un viejo reto para la medicina. Un nuevo estudio publicado hoy en Nature Medicine concluye que una sencilla evaluación de cinco minutos, junto con las recomendaciones incorporadas al sistema de historia clínica electrónica, mejora tres veces el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes de atención primaria en comparación con un grupo de control. El "paradigma 5-Cog", desarrollado por investigadores de Albert Einstein College of Medicine y Montefiore Health System, mejora notablemente el diagnóstico del deterioro cognitivo leve y la demencia, y representa una nueva y mejor forma de orientar el tratamiento inicial.

"La demencia no suele diagnosticarse en atención primaria, y cuando sí se hace, a menudo no se trata", afirma el doctor Joe Verghese, M.B.B.S., autor principal del artículo y creador del paradigma 5-Cog. "Hasta ahora, la mayoría de los métodos utilizados para detectar el deterioro cognitivo llevan mucho tiempo, son caros y requieren la intervención de un neurólogo. Y como las pruebas existentes se desarrollaron en poblaciones de blancos, no tienen en cuenta las diferencias culturales. Hemos intentado subsanar estas deficiencias con las pruebas actuales, y los resultados de nuestro estudio muestran avances significativos en todos los frentes".

El doctor Verghese es profesor y director de la división de Envejecimiento Cognitivo y Motor del Departamento de Neurología Saul R. Korey, Burton P. Resnick Chair en investigación de la enfermedad de Alzheimer; Murray D. Gross Memorial Faculty Scholar de gerontología, director del Centro de Gerontología Jack and Pearl Resnick en Einstein, y director del Montefiore Einstein Center for the Aging Brain. La científica principal del departamento de Neurología Emmeline Ayers, M.P.H. también es signataria del artículo.

La evaluación 5-Cog del doctor Verghese incluye una prueba de detección de deterioro de la memoria mediante imágenes, un breve emparejamiento de símbolos en imágenes y la confirmación de que el paciente tiene problemas cognitivos. Estudios anteriores han revelado que la evaluación por imágenes aborda eficazmente las disparidades en las pruebas derivadas de la lengua de preferencia, el nivel educativo y el género de la persona. Es importante destacar que la evaluación puede realizarla personal no médico con una formación mínima cuyos resultados pueden remitirse a un médico de atención primaria. La evaluación cognitiva va acompañada de recomendaciones para orientar a los médicos de atención primaria sobre los pasos a seguir, incluida la derivación a un especialista.

En el estudio participaron 1,201 pacientes de atención primaria mayores y residentes en el Bronx, con una media de edad de 72.8 años y con problemas cognitivos. El 94 % de los pacientes eran negros y/o hispanos/latinos, y todos ellos residían en códigos de área designados como zonas socioeconómicamente desfavorecidas. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente, o bien al grupo que recibió el tratamiento 5-Cog (599 individuos) o a un grupo de control que no fue sometido a la prueba. El seguimiento durante los 90 días posteriores demostró que, en comparación con el grupo de control, los pacientes que se habían sometido al paradigma 5-Cog tenían tres veces más probabilidades de haberse beneficiado de "mejores medidas de asistencia para la demencia"; entre ellas, que se les diagnosticara un nuevo deterioro cognitivo leve o demencia, que se les remitiera a especialistas y que recibieran medicación.

"Confiamos en que los resultados de este estudio impulsen cambios en la práctica de la atención primaria, de modo que las personas mayores con deterioro cognitivo leve o demencia se beneficien de ser diagnosticadas y tratadas por sus afecciones", dice el doctor Verghese.

El artículo de Nature Medicine se titula "Non-Literacy Biased, Culturally Fair Cognitive Detection Tool in Primary Care Patients with Cognitive Concerns: A Randomized Controlled Trial" (Herramienta de detección cognitiva sin sesgo de alfabetización y culturalmente justa en pacientes de atención primaria con problemas cognitivos: ensayo controlado aleatorio). Además de los doctores Verghese y Ayers, los otros autores de Montefiore Einstein que participaron el estudio fueron Rachel Chalmer, M.D., Marnina Stimmel, Ph.D., Erica Weiss, Ph.D., Jessica Zwerling, M.D., M.S., Rubina Malik, M.D., David Rasekh, B.S., Asif Ansari, M.D., Amy R. Ehrlich, M.D. y Cuiling Wang, Ph.D., así como Roderick A. Corriveau, Ph.D., de National Institutes of Health. La investigación contó con el apoyo de subvenciones del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (UG3NS105565 and U01NS105565). Albert Einstein College of Medicine tiene protegidos los derechos de autor relacionados con esta prueba cognitiva. Los interesados pueden ponerse en contacto con la oficina de biotecnología y desarrollo empresarial en [email protected].

