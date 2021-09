Understood se asocia con la Academia Americana de Pediatría para lanzar el segundo año de la herramienta Take N.O.T.E. con el fin de ayudar a padres a iniciar conversaciones sobre posibles diferencias de aprendizaje

NUEVA YORK, 8 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que los niños regresan a la escuela después un desafiante año escolar, Understood lanza el segundo año de la herramienta Take N.O.T.E.: una iniciativa desarrollada en colaboración con la Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) para ayudar a las familias y a los maestros a identificar los signos de diferencias en la manera de pensar y aprender en los niños y a utilizar ese conocimiento para dar los pasos necesarios para apoyarlos mejor. Esta guía en línea incluye nuevos elementos interactivos y módulos de aprendizaje destinados a impulsar el compromiso y a inspirar la acción.

Para muchos padres, el ambiente de aprendizaje de la pandemia del año pasado sacó a la luz los retos de aprendizaje y las necesidades de desarrollo de sus hijos. Un estudio reciente realizado por Understood y UnidosUS sobre el regreso a la escuela reveló que el 65% de los padres observaron retos de aprendizaje en sus hijos durante el último año, y que el 44% de los padres no saben cómo iniciar las conversaciones sobre los retos de aprendizaje que han observado. El estudio también indicó que el 84% de los padres con hijos que tienen diferencias en la manera de pensar y aprender, como la dislexia y el TDAH, desearían haber tenido una herramienta o recurso que les ayudara a detectar los cambios en el comportamiento de sus hijos antes de su diagnóstico.

"A medida que los estudiantes se adaptan a este año escolar, tanto los padres como los maestros están preocupados por el impacto a largo plazo de la pandemia en los niños, incluidos los desafíos de aprendizaje que están observando", dijo Fred Poses, CEO y cofundador de Understood. "Es importante que los padres y cuidadores cuenten con recursos respaldados por expertos para ayudar a garantizar que cada niño reciba el apoyo que necesita para prosperar. La herramienta Take N.O.T.E. está diseñada para esto".

Las diferencias en la manera de pensar y aprender son variaciones en la forma en que el cerebro procesa la información y pueden afectar la lectura, la escritura, las matemáticas, la concentración y la capacidad de seguir instrucciones. Las familias suelen pasar por alto o malinterpretar los signos de las diferencias en la manera de aprender. La desinformación, el estigma, la falta de concientización y otros obstáculos, como el factor económico, pueden impedir que los niños reciban el apoyo que necesitan.

"Los pediatras están aquí para ayudar", dijo el presidente de la AAP, Lee Savio Beers, MD, FAAP. "Una herramienta sencilla como Take N.O.T.E., que ayuda a las familias a detectar señales y buscar patrones, puede ser invaluable para ayudar a dirigir conversaciones constructivas con profesionales de confianza, como los maestros y el pediatra del niño, y así determinar los pasos a seguir".

La herramienta Take N.O.T.E. se basa en un proceso de cuatro pasos que padres e hijos pueden seguir juntos para entender si el niño tiene diferencias en la manera de pensar y aprender. Diseñada como un dispositivo mnemotécnico, Take N.O.T.E. pide a los usuarios:

Notar si ocurre algo fuera de lo común

si ocurre algo fuera de lo común Observar comportamientos para identificar patrones

comportamientos para identificar patrones Tener una conversación con el maestro, trabajador social o cuidador para validar lo que observa

con el maestro, trabajador social o cuidador para validar lo que observa Envolver a su hijo en el proceso para obtener información y explorar sus opciones

Cada paso de la herramienta Take N.O.T.E. incluye actividades prácticas sencillas, gratuitas y accesibles, así como funciones multimedia para ayudar a las familias a comprender los signos de las diferencias en la manera de pensar y aprender y a utilizar ese conocimiento. El dispositivo está disponible en inglés y español e incluye las siguientes características:

Múltiples puntos de entrada para que los padres y los niños utilicen la herramienta en función de su etapa particular el recorrido con los desafíos de aprendizaje

Listas de revisión participativas, materiales imprimibles, controles con emoji y actividades para comenzar el proceso de observar y tomar nota con la herramienta Take N.O.T.E.

Oportunidades para involucrar a su hijo en el proceso con sugerencias para entablar conversaciones abiertas y sinceras

Consejos escritos, de audio y de video para dar vida al proceso y ofrecer a los padres opciones para involucrarse, así como artículos escritos que profundizan en observaciones y otros temas

Clips de audio en los que aparecen otras personas que están en el mismo recorrido

Además de la herramienta Take N.O.T.E., con el fin de ayudar a los padres a iniciar conversaciones sobre posibles diferencias en la manera de pensar y aprender, Understood, junto con la AAP, UnidosUS y el Council of Chief State School Officers (CCSSO, por sus siglas en inglés) ofrece un foro virtual gratuito el jueves 9 de septiembre a las 10 a.m. ET. El evento, disponible tanto en inglés como en español, incluirá conversaciones con padres, pediatras, maestros y expertos sobre cómo abordar los desafíos académicos y emocionales que puedan surgir este año escolar, y las formas de hacer que sea una experiencia positiva para todos. Las familias interesadas pueden confirmar su asistencia aquí.

