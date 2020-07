Une croissance explosive et une opportunité dynamisent l'expansion européenne de Kaon Interactive

La plateforme interactive de ventes et de marketing de Kaon accélère les transformations numériques chez les entreprises européennes de l'après COVID-19

MAYNARD, Massachusetts, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Kaon Interactive , le fournisseur leader d'applications interactives pour ventes et marketing destinées aux marques mondiales du B2B, a fait part aujourd'hui de son expansion en Europe où la Société va renforcer ses partenariats avec les organisations mondiales interentreprises (B2B). La Société a par ailleurs nommé deux nouveaux dirigeants qui contribueront à son expansion dans l'Union européenne et elle a ajouté parmi ses nouveaux clients de marque des sociétés européennes de premier plan comme Theo Förch GmbH & Co. KG.

Les solutions de Kaon Interactive sont utilisées par des équipes de ventes et de commerciaux dans près de 150 pays. « Malgré le déclin s'exprimant par un pourcentage à deux chiffres dans l'activité économique mondiale depuis mars 2020, l'engagement des clients de Kaon pour ses applications interactives de ventes et de marketing affiche un indice de progression de plus de 55 %, » a souligné Gavin Finn, président-directeur général de Kaon Interactive. « D'après nos données cumulatives des usagers d'applications de ventes et de marketing, les sociétés européennes ont subi des chutes brutales des activités de ventes dans le B2B immédiatement après les ordres de confinement de leurs pays, et elles n'ont pas effectué de transition rapide vers des environnements virtuels de vente. Nombreuses sont les sociétés européennes ayant encore des difficultés à mettre au point et appliquer des stratégies d'adaptation à un modèle essentiellement numérique d'engagement de clientèle. Cette expansion européenne constitue pour Kaon une occasion d'aider les entreprises clientes à prospérer malgré la crise et au-delà de celle-ci. »

Transformatrices des ventes et du marketing, les applications de Kaon offrant des expériences interactives virtuelles permettent aux sociétés d'être efficaces quand elles communiquent à leurs prospects la valeur d'un produit ou d'une solution. De telles applications contribuent à la croissance des ventes et à la diminution des coûts de commercialisation. Les applications sont créées en une seule fois, puis déployées partout sur la totalité des appareils commerciaux et des systèmes d'exploitation.

Un leader industriel européen novateur est Theo Förch GmbH & Co. KG, dont le siège se trouve à Neuenstadt en Allemagne. Sa plateforme numérique de ventes est au cœur de sa stratégie concurrentielle et elle est en train de complètement transformer son modèle d'engagement de clients. Dans le but de pousser plus loin la prédominance sur le marché de son système VARO® d'entreposage, la Société s'est attachée à amplifier la satisfaction de sa clientèle. Elle a ainsi déployé une application interactive d'engagement des ventes permettant de visualiser, spécifier et commander les produits individuellement, puis de finaliser les solutions durant les réunions de vente. Invitée à facilement mettre en évidence la flexibilité de son rayonnage VARO vis-à-vis de la demande et de la consommation, FÖRCH a demandé à Kaon Interactive de configurer et de présenter visuellement chaque solution client.

« Avant de faire appel à l'application Space Planning Tool de Kaon Interactive, nous appliquions la pratique industrielle standard consistant à mettre au point manuellement nos spécifications et nos propositions pour des systèmes de concepts configurés dans les environnements de nos clients, » a commenté Alexander Emmert, responsable de l'unité commerciale, département numérique international chez FÖRCH. « Aujourd'hui, nous avons automatisé la majeure partie de ce processus, d'où une amélioration des solutions pour les clients et une réduction spectaculaire du cycle de ventes et d'approvisionnement des clients. Le système génère automatiquement des images cohérentes correspondant à une compréhension commune et correcte entre le client, les ventes, notre système d'inventaire, avec livraison et installation en fin de parcours. La pandémie a mis en valeur cette stratégie numérique, parce que l'efficacité et la nature interactive de cette application ont brillamment transformé chez nos vendeurs leur capacité à réellement engager les clients et leur communiquer des offres de produits complexes. Cela a changé la donne. »

Kaon a récemment effectué aux Pays-Bas d'importants recrutements, notamment deux rôles directoriaux notables afin de se maintenir à la hauteur d'une demande européenne en hausse. Ces nouveaux recrutements font entrer chez Kaon :

Thomas Scheerder , directeur principal des comptes stratégiques, qui a occupé diverses postes commerciaux dans les technologies émergentes, l'événementiel et les sociétés de logiciels.

, directeur principal des comptes stratégiques, qui a occupé diverses postes commerciaux dans les technologies émergentes, l'événementiel et les sociétés de logiciels. Sandra Velema-Hijnen, directrice générale, responsable de la gestion des comptes, dirigeante hautement efficace des ventes et de la prospection de clientèle, et qui a bâti une brillante carrière en stimulant la croissance grâce à des partenariats consultatifs avec ses clients du B2B.

L'utilisation accrue des applications de Kaon pendant cette crise fait ressortir trois leçons : la puissance d'une plateforme de transformation numérique dans le climat mondial d'aujourd'hui, l'importance de l'agilité dans l'entreprise et l'engagement de la clientèle, et le besoin d'un état d'esprit axé sur la croissance dans une planification de continuité des activités à court et à long terme. Kaon se félicite de contribuer à la continuité de croissance et de succès chez ses clients par le biais de cette expansion européenne.

À propos de Kaon Interactive

Kaon Interactive est une société de logiciel interentreprises (B2B). Les applications de Kaon destinées aux ventes interactives et au marketing simplifient des histoires complexes de produits et solutions dans un parcours visuel agréable où un prospect peut devenir client en n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Les applications interactives en 3D de vente et de marketing de la Société transforment le contenu marketing de produits et de solutions en expériences visuelles narratives qui approfondissent l'engagement des clients, réduisent les dépenses de commercialisation et accélèrent les cycles de ventes. Que ce soit virtuellement ou en personne, plus de 5 000 applications interactives de Kaon sont utilisées dans le monde entier par des sociétés internationales au premier rang mondial du B2B dans des secteurs comme les sciences de la vie, les produits manufacturés et la technologie. Pour davantage de renseignements sur Kaon, visiter www.kaon.com.

À propos de FÖRCH

Fondée en 1963, Theo Förch GmbH & Co. KG est l'une des plus importantes sociétés dans la vente directe de produits d'ateliers, d'installation et de montage destinés aux corps de métier et aux sociétés industrielles. Sa gamme de produits rassemble matières consommables, outils, produits chimiques d'atelier, nécessaires d'atelier, équipement de diamant, produits chimiques pour construction, fixations, isolation de tuyauteries, ventilation en toiture et bien d'autres encore. Pour davantage d'informations, visiter www.foerch.com.

