Une enquête mondiale révèle que le cloud est la méthode de déploiement préférée pour relever les défis en matière d'étiquetage et de chaîne d'approvisionnement

71 % des entreprises indiquent que le cloud ou une solution hybride sera la méthode de choix pour l'étiquetage dans les trois prochaines années

PORTSMOUTH, N.H., 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Près des trois quarts (71 %) des entreprises pensent que le cloud ou une solution hybride sera leur méthode de déploiement préférée pour l'étiquetage dans les trois prochaines années, selon un rapport annuel publié aujourd'hui par Loftware, le plus grand éditeur mondial de logiciels spécialisé dans les solutions d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations.

L'enquête mondiale, qui s'appuie sur les informations recueillies auprès d'environ 500 professionnels de différents secteurs dans 55 pays, a révélé un changement d'attitude à l'égard de la technologie cloud. Avec la nécessité de protéger les opérations contre les perturbations permanentes de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de produits, les pressions sur les coûts, les processus inefficaces et les erreurs manuelles, le 10e rapport annuel de Loftware a révélé que 50 % des entreprises déploient déjà des applications professionnelles importantes dans le cloud. Il y a un an, elles étaient peu moins de 40 % à adopter des stratégies « cloud-first » (priorité au cloud) pour leurs applications d'entreprise.

« L'adoption du cloud est la pierre angulaire des programmes de transformation numérique efficaces, comme en témoignent nos clients et partenaires. Parmi les nombreux avantages proposés, le cloud offre des temps de déploiement rapides, des coûts initiaux réduits, un accès facile, la possibilité d'évoluer et des mises à jour automatiques », a déclaré Josh Roffman, vice-président senior du marketing et de la gestion des produits chez Loftware. « Comme les entreprises de toutes tailles s'efforcent d'accroître leur rentabilité, de stimuler leur croissance et de rationaliser leurs opérations, nous nous attendons à voir de plus en plus d'organisations avant-gardistes adopter le cloud pour les processus métier stratégiques, notamment l'étiquetage. »

Gartner , un cabinet d'analyse technologique de premier plan, soutient cette notion et estime que plus de 50 % des entreprises utiliseront des plateformes cloud pour accélérer leurs initiatives commerciales à l'horizon 2027.

La plupart des chefs d'entreprise interrogés par Loftware (80 %) ont déclaré que les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement avaient eu un impact direct sur leur activité. En outre, 93 % d'entre eux ont déclaré qu'il était important de disposer d'un business modèle qui favorise la rapidité et l'agilité dans le climat commercial actuel en constante évolution. Parallèlement, 62 % des personnes interrogées pensent que l'extension de l'étiquetage aux partenaires et aux fournisseurs leur permet d'éviter un nouvel étiquetage, économisant ainsi du temps, de l'argent et des ressources. Ce n'est pas surprenant, car la chaîne d'approvisionnement mondiale d'aujourd'hui exige de nouveaux niveaux de visibilité et d'agilité alors que les entreprises ajoutent de nouveaux fournisseurs et partenaires, se développent dans de nouvelles régions, s'efforcent d'assurer la continuité des opérations et tentent de répondre aux exigences croissantes des réglementations et des clients.

La transparence est une étape essentielle dans la création de chaînes d'approvisionnement résilientes. 70 % des personnes interrogées considèrent la traçabilité mondiale comme une priorité pour leur entreprise au cours des 12 prochains mois. En effet, les entreprises doivent assurer la qualité, protéger les produits, protéger les patients, rationaliser la localisation des stocks et garantir une livraison dans les délais sur le marché. 49 % des personnes interrogées estiment que l'incapacité à gérer efficacement les rappels constitue le plus grand risque lié à l'impossibilité de suivre les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, contre 33 % il y a quatre ans. Par conséquent, les entreprises exploitent les avantages de la technologie cloud afin d'accélérer les temps de réaction lors de la gestion des rappels potentiels, d'éviter les risques présentés par les produits contrefaits, de garantir la sécurité des clients et de protéger la réputation de la marque.

La traçabilité numérique peut également aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de responsabilité sociale. Parmi les personnes interrogées par Loftware, 76 % ont déclaré avoir déjà mis en place une initiative en faveur du développement durable au sein de leur organisation. La capacité de tracer les produits en amont et en aval deviendra importante pour la gestion du cycle de vie des produits et l'approvisionnement durable. Les chaînes d'approvisionnement intelligentes qui s'appuient sur les technologies cloud peuvent suivre, tracer et authentifier les marchandises à chaque étape de leur parcours, des matières premières aux biens de consommation. Grâce au déploiement de l'étiquetage cloud, les entreprises réduisent le nombre d'appareils physiques dont elles ont besoin, éliminent une importante empreinte mondiale et s'assurent que tous les produits sont fabriqués, expédiés et livrés au bon endroit, évitant ainsi les pertes et les gaspillages inutiles.

La quatrième révolution industrielle, appelée aussi Industrie 4.0, aura un impact important sur les entreprises et leurs opérations de fabrication à partir de 2023. En matière d'impression sur la ligne de production, l'enquête de Loftware montre que beaucoup trop d'entreprises s'appuient encore sur des systèmes en boucle fermée qui ont des logiciels déconnectés et conçus spécialement pour différents appareils, ce qui entraîne des opérations de marquage et de codage manuelles et sujettes aux erreurs. En fait, 69 % des entreprises ont déclaré utiliser plusieurs fournisseurs pour le marquage et le codage dans leurs installations, tandis que 41 % ont avoué que les erreurs d'étiquetage dues aux processus manuels étaient l'un de leurs principaux problèmes.

Grâce aux progrès des technologies cloud, les entreprises peuvent désormais utiliser leurs équipements de marquage et de codage dans une solution unique. Cette solution offre des capacités d'intégration pour gérer la sortie de tous leurs appareils, de l'impression thermique et laser couleur aux appareils de marquage et de codage, en passant par les systèmes d'inspection visuelle et les solutions de sérialisation, etc. En adoptant une telle solution dans le cadre d'une stratégie « cloud-first », les entreprises gagneront en flexibilité d'impression, en précision, en temps de fonctionnement des lignes de production et en efficacité pour gérer les coûts et soutenir la croissance mondiale.

Pour en savoir plus sur les tendances identifiées par Loftware, téléchargez gratuitement le rapport complet . En outre, inscrivez-vous au webinaire « 2023 Top 5 Trends in Labeling & Packaging Artwork », qui aura lieu le 23 février 2023.

