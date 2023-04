Une folie infernale s'emparera du marché mondial des MMORPG avec la sortie du jeu « Mad World »

Le jeu, dont l'intrigue et la mécanique de jeu sont complètement démentes, sera bientôt disponible sur PC

SÉOUL, Corée du Sud, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Les joueurs du monde entier pourront enfin jouer au MMORPG en ligne « Mad World » de JANDISOFT le 27 avril.

« Mad World » se caractérise par des œuvres en 2D de style dessin au stylo, des monstres bizarres, des intrigues permettant au jeu de trouver des destinations non anticipées, et des armes et des compétences non limitées par le système de classe orthodoxe.

Mad World, Hell made Madness Makes Its Grand Descent Upon the Global MMORPG Market

Le CBT (« Closed Beta Test ») mondial de ce jeu tant attendu a trouvé dix mille testeurs avec un taux de performance supérieur à 70 %. Au final, au moins 90 % des joueurs ont soumis des commentaires positifs.

Les joueurs trouveront des serveurs coréens, nord-américains et européens.

Le lancement mondial de ce mois-ci est principalement réservé aux PC et à la plateforme Steam. Le jeu sera disponible sur les plateformes mobiles et plus diversifiées à l'avenir pour répondre aux demandes des joueurs.

JANDISOFT organise actuellement plusieurs événements communautaires pour célébrer le lancement officiel du jeu. Plus de détails et d'informations sont disponibles sur les pages communautaires officielles de l'entreprise, y compris sa page d'accueil officielle et Discord .

À propos de JANDISOFT

JANDISOFT, Inc. s'efforce de fournir aux joueurs une expérience de jeu durable grâce à un équilibre entre espoir et désespoir et des combats exigeants impliquant des monstres très originaux et des raids de donjon. Pour en savoir plus sur JANDISOFT et « Mad World », rendez-vous dans les communautés officielles ci-dessous :

