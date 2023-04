Mad World, Hell made Madness, kommt grandios über den globalen MMORPG-Markt

Story und Gameplay Full of Madness jetzt auch auf PC freischaltbar

SEOUL, Südkorea, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Erwartungen der weltweiten Spieler werden endlich erfüllt, denn JANDISOFTS webbasierter MMORPG-Titel „Mad World" wurde am 27. April veröffentlicht.

„Mad World" zeichnet sich durch 2D-Artworks mit markanten Federstrichen, Monstern mit bizarren Designs, Handlungen, in denen das narrative Mapping zu nicht vorhergesehenen Zielen führt, und Waffen und Fähigkeiten aus, die nicht durch das orthodoxe Klassensystem eingeschränkt sind.

Mad World, Hell made Madness Makes Its Grand Descent Upon the Global MMORPG Market

Das weltweite CBT dieses lang erwarteten Spiels fand zehntausend Tester mit einer Rücklaufquote von mehr als 70 %, um schließlich von mindestens 90 % der Spieler positive Bewertungen zu erhalten.

Den Spielern stehen koreanische, nordamerikanische und europäische Server zur Verfügung.

Die weltweite Markteinführung in diesem Monat ist in erster Linie für PC und Steam reserviert, um dem Wunsch der Spieler nach einem Service für mobile und andere Plattformen in der Zukunft nachzukommen.

Jandisoft veranstaltet derzeit mehrere Community-Events, um den offiziellen Start zu feiern. Weitere Details und Informationen finden Sie auf den offiziellen Community-Seiten, einschließlich der offiziellen Homepage und auf Discord.

Informationen zu JANDISOFT

JANDISOFT, Inc. ist bestrebt, den Spielern durch eine zwischen Verzweiflung und Hoffnung balancierte Geschichte und herausfordernden Kämpfen mit höchst originellen Monstern und Dungeon Raids eine dauerhafte Spielerfahrung zu bieten. Erfahren Sie mehr über JANDISOFT und „Mad World" in den unten aufgeführten offiziellen Communities:

SOURCE JANDISOFT