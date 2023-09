Une nouvelle classe de médicaments prévient le mécanisme de vieillissement clé dans les greffes d'organes

ATHÈNES, Grèce, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude a montré que les sénolytiques, une nouvelle classe de médicaments, ont le potentiel de prévenir le transfert de la sénescence, un mécanisme clé du vieillissement, chez les receveurs d'organes de donneurs plus âgés.

La recherche révolutionnaire, présentée aujourd'hui au congrès 2023 de l'European Society for Organ Transplantation (ESOT), ouvre des pistes prometteuses pour élargir le vivier de donneurs d'organes et améliorer les résultats pour les patients.

En transplantant des organes de donneurs plus âgés chez des receveurs plus jeunes, des chercheurs de la Harvard Medical School et de la Mayo Clinic ont étudié le rôle de la transplantation dans l'induction de la sénescence, un mécanisme biologique lié au vieillissement et aux maladies liées à l'âge. Les chercheurs ont effectué des greffes de cœur de souris jeunes (3 mois) et âgées (18 à 21 mois), d'âges disparates, chez des receveurs plus jeunes. Les receveurs de vieux cœurs ont montré une fréquence accrue de cellules sénescentes dans les ganglions lymphatiques drainants, le foie et les muscles, en plus d'une augmentation des niveaux systémiques d'ADN-mt, par rapport aux receveurs qui ont reçu de jeunes greffons. Il est frappant de constater que la transplantation d'organes âgés a entraîné des déficiences physiques et cognitives avancées chez les receveurs.

La recherche a également permis de découvrir une solution potentielle à ce processus en utilisant des sénolytiques, une nouvelle classe de médicaments conçus pour cibler et éliminer les cellules sénescentes. Lorsque d'anciens donneurs ont été traités par des sénolytiques (Dasatinib et Quercetin) avant le prélèvement d'organes, le transfert de la sénescence a été considérablement réduit grâce à une accumulation réduite de cellules sénescentes et d'ADN-mt. Les receveurs qui ont reçu des organes âgés traités avec des sénolytiques ont montré une amélioration de leur condition physique comparable à celle observée chez les receveurs d'organes jeunes.

Maximillian J. Roesel, qui présente l'étude dans le cadre du groupe du Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, a déclaré : « L'âge du donneur joue un rôle crucial dans le succès de la transplantation, les receveurs d'organes plus âgés étant confrontés à des résultats moins bons. Néanmoins, l'utilisation d'organes de donneurs plus âgés est essentielle pour lutter contre la pénurie mondiale d'organes, et cette recherche met en lumière les défis fondamentaux et les solutions potentielles pour l'utilisation d'organes plus âgés. »

« À l'avenir, nous étudierons davantage le rôle potentiel des sénolytiques dans la prévention du transfert de la sénescence chez l'homme. Cette recherche est extrêmement intéressante, car elle pourrait nous aider à améliorer les résultats et à rendre plus d'organes disponibles pour la transplantation », a conclu Stefan G. Tullius, l'auteur principal de l'étude.

SOURCE The European Society for Organ Transplantation (ESOT)