Une nouvelle coalition mondiale accélèrera la transition de l'industrie du tourisme vers la neutralité carbone

Lancé aujourd'hui par S.A.R. le prince héritier Mohammed Ben Salmane, le Sustainable Tourism Global Center aidera les voyageurs, les gouvernements et le secteur privé à s'assurer que le tourisme favorise la croissance et crée des emplois, tout en jouant son rôle dans la réalisation des objectifs climatiques énoncés dans l'accord de Paris, y compris en contribuant à maintenir le réchauffement mondial sous 1,5° C.

Le secteur du tourisme mondial étant responsable de 8 % du total des émissions de gaz à effet de serre, l'Arabie saoudite a priorisé des mesures urgentes visant à soutenir ce secteur important pendant sa transition vers la neutralité carbone.

Le Global Center sera la plateforme réunissant l'ensemble des connaissances et de l'expérience ; il vise à servir de guide pour le secteur du tourisme alors qu'il se remet de la pandémie de COVID-19 et se positionne vers un avenir durable.À l'échelle mondiale, le tourisme assure la subsistance de plus de 330 millions de personnes, et avant la pandémie, il était à l'origine de la création d'un nouvel emploi sur quatre.

Les détails de cette coalition et des services qu'elle fournira seront officiellement annoncés lors de la COP26.

S.E. Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme de l'Arabie saoudite, a déclaré : « Le secteur du tourisme contribue à 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et cela devrait augmenter si nous n'agissons pas maintenant.Le tourisme est également un secteur très fragmenté. 80 % des entreprises touristiques sont de taille petite et moyenne et s'appuient sur les conseils et le soutien de chefs de file du secteur. Le secteur doit faire partie de la solution.

L'Arabie saoudite répond à cet appel vital en collaborant avec des partenaires, qui priorisent les PME du tourisme et le climat, afin de créer une coalition multi-pays et multipartite, qui dirigera, accélérera et suivra la transition de l'industrie touristique vers la neutralité carbone.

En travaillant ensemble et en proposant une solide plateforme commune, le secteur du tourisme bénéficiera du soutien dont il a besoin. Le STGC favorisera la croissance tout rendant le tourisme plus propice pour le climat, la nature et les communautés. »

S.E. Gloria Guevara, conseillère spéciale en chef du ministre du Tourisme, a expliqué : « Depuis des années, de nombreux acteurs dans le secteur du tourisme travaillent sur différentes initiatives pour accélérer le passage à la neutralité carbone, mais nous travaillions chacun de notre côté. L'impact de la pandémie sur le secteur du tourisme a mis en évidence l'importance vitale d'une collaboration multi-pays et multipartite. Et maintenant, l'Arabie saoudite s'efforce de réunir les parties prenantes afin de faire du tourisme une solution au changement climatique. »

