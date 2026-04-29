Une nouvelle étude de Harvard Business Review Analytic Services révèle le fossé entre l'ambition liée à l'IA et l'état de préparation des entreprises

L'étude révèle que la plupart des entreprises reconnaissent la nécessité de connecter les données, les contenus et les flux de travail, mais que peu d'entre elles ont mis en place les bases opérationnelles nécessaires au déploiement de l'IA

CLEVELAND, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, un leader mondial de la gestion de contenu d'entreprise (ECM) et le pionnier de l'intelligence de contenu axée sur l'IA avec le Content Innovation Cloud™, annonce aujourd'hui une nouvelle étude de Harvard Business Review Analytic Services, Bridging the Readiness Gap to the Agentic Enterprise, qui montre que l'ambition des entreprises en matière d'IA progresse plus rapidement que la préparation des entreprises. Alors que les entreprises reconnaissent de plus en plus que le succès de l'IA dépend de la connexion des données, du contenu et des flux de travail, la plupart d'entre elles n'ont pas encore mis en place les bases opérationnelles nécessaires pour l'adapter à l'échelle.

L'écart est particulièrement visible dans la manière dont les entreprises gèrent les informations de l'entreprise. Alors que la quasi-totalité (94%) des personnes interrogées déclarent que des données, des processus et des applications bien connectés sont des éléments très importants pour une adoption réussie de l'IA, moins d'un tiers (27%) déclarent que ces éléments sont bien connectés dans leur entreprise aujourd'hui. Et bien que 65% d'entre elles affirment que leurs données structurées sont quelque peu ou totalement préparées à l'utilisation de l'IA, seuls 39% en disent autant de leurs données non structurées (emails, PDF, images, vidéos et autres contenus documentaires) qui constituent la majeure partie des informations sur lesquelles les entreprises s'appuient chaque jour.

Les données non structurées : une opportunité inexploitée

Pour de nombreuses entreprises, le problème n'est pas un manque de données. En effet, une grande partie des informations les plus importantes sur le plan opérationnel reste piégée dans des données non structurées réparties dans des référentiels, des applications et des flux de travail. Le rapport suggère que pour combler cet écart, il ne suffira pas de déployer de nouveaux outils d'IA. Cela dépendra de la mise en place d'une base plus solide pour la gouvernance, l'accès et l'exécution des flux de travail, en particulier lorsque les entreprises s'orientent vers des formes d'IA plus agentiques.

« Alors que les entreprises passent à la phase suivante de l'IA, le défi n'est plus seulement l'accès aux modèles, mais la question de savoir si l'entreprise est prête à rendre l'IA opérationnelle d'une manière qui soit gouvernée, contextuelle et fiable », déclare Jitesh S. Ghai, CEO de Hyland. « L'entreprise agentique prend forme lorsque l'IA est intégrée dans des flux de travail opérationnels réels, ancrés dans le contenu, les données et les contrôles dont l'entreprise dépend déjà. Pour de nombreuses entreprises, les données non structurées sont à la fois l'atout le plus négligé et le plus grand obstacle à l'extension efficace de l'IA. »

L'étude identifie plusieurs obstacles qui continuent de limiter la capacité des entreprises à adopter et à développer l'IA. Les principaux défis liés aux données sont les silos de données (54%), les problèmes de sécurité et de confidentialité des données (48%), les problèmes de format des données (46%), une gestion et une gouvernance insuffisantes des données (46%) et une stratégie de données insuffisante ou imprécise (45%). Seuls 10% d'entre elles citent le manque de données comme problème principal, ce qui confirme que le problème central n'est pas le volume, mais la préparation, l'accès et la confiance.

Une approche pragmatique de la préparation de l'entreprise à l'IA

Les résultats suggèrent également que de nombreuses entreprises n'ont pas encore intégré l'IA dans leurs activités quotidiennes. Parmi les répondants des entreprises qui utilisent, pilotent ou explorent activement l'IA, 39% déclarent que la plupart des flux de travail basés sur l'IA reposent encore sur des outils distincts et autonomes, tandis que seulement 12% déclarent que l'IA est intégrée directement dans le flux de travail. Moins de la moitié d'entre elles (45%) affirment que leurs projets d'IA produisent les résultats escomptés.

« À mesure que les entreprises s'orientent vers des formes avancées et agentiques d'IA, la barre est placée plus haut, non seulement pour la technologie, mais aussi pour la manière dont les informations circulent, les décisions sont régies et la valeur est mesurée », déclare Amy Machado, responsable de recherche principale chez IDC. « Les entreprises qui investissent dans la modernisation de leurs fondations de contenu et l'intégration de l'intelligence dans les flux de travail réels seront les mieux placées pour transformer l'ambition de l'IA en un impact durable. »

Le rapport présente plusieurs priorités pour les entreprises qui cherchent à combler le déficit de préparation :

donner la priorité à la préparation des données, en particulier pour les données non structurées qui restent mal préparées à l'utilisation de l'IA

moderniser les plateformes de contenu pour réduire la fragmentation et améliorer l'accès, la gouvernance et la réutilisation

intégrer l'IA dans les flux de travail plutôt que de s'appuyer sur des outils déconnectés et autonomes

aligner le leadership et l'informatique sur la gouvernance partagée, les définitions et la responsabilité opérationnelle

mesurer le succès en fonction de l'adoption, de la qualité et des résultats commerciaux, et non de la seule vitesse.

Pour obtenir plus d'informations sur la plateforme et les solutions proposées par Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

À propos de l'étude

« Bridging the Readiness Gap to the Agentic Enterprise » a été produit par Harvard Business Review Analytic Services et sponsorisé par Hyland. L'enquête a été menée en décembre 2025 auprès de 325 membres de l'audience de la Harvard Business Review en Amérique du Nord (45%), en Europe (24%), en Asie-Pacifique (20%) et dans d'autres régions. Les personnes interrogées représentent des entreprises allant des PME aux entreprises de plus de 10 000 employés, couvrant les secteurs de la fabrication, de la technologie, de l'éducation, des services financiers, du gouvernement et d'autres secteurs. Toutes les personnes interrogées ont participé aux décisions de leur entreprise en matière d'IA.

À propos de Hyland

Hyland est le pionnier du Content Innovation Cloud, offrant une intelligence d'entreprise omniprésente grâce à des solutions qui permettent d'obtenir des informations exploitables et de stimuler l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'entreprises dans le monde entier, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec leurs clients. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services de Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

Relations avec les médias :

Jason Gerdon

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