-Nueva investigación de Harvard Business Review Analytic Services revela la brecha entre la ambición de la IA y la preparación empresarial

Un estudio revela que la mayoría de las organizaciones reconocen la necesidad de datos, contenido y flujos de trabajo conectados, pero pocas han construido la base operativa necesaria para escalar la IA.

CLEVELAND, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, un líder mundial en gestión de contenido empresarial (ECM) y pionero de la inteligencia de contenido impulsada por IA con Content Innovation Cloud™ , anunció hoy una nueva investigación de Harvard Business Review Analytic Services, Bridging the Readiness Gap to the Agentic Enterprise, que demuestra que la ambición empresarial en materia de IA avanza más rápido que la preparación de las empresas. Si bien las organizaciones reconocen cada vez más que el éxito de la IA depende de la interconexión de datos, contenido y flujos de trabajo, la mayoría aún no ha construido la base operativa necesaria para escalarla.

La brecha se hace especialmente evidente en la forma en que las organizaciones gestionan la información empresarial. Si bien casi todos los encuestados (94 %) afirman que los datos, procesos y aplicaciones bien conectados son fundamentales para una adopción exitosa de la IA, menos de un tercio (27 %) indica que estos elementos están bien conectados en su organización actualmente. Y aunque el 65 % afirma que sus datos estructurados están parcial o totalmente preparados para el uso de la IA, solo el 39 % opina lo mismo sobre sus datos no estructurados, incluidos correos electrónicos, PDF, imágenes, vídeos y otros contenidos basados en documentos que constituyen gran parte de la información que las empresas utilizan a diario.

Oportunidad sin explotar en los datos no estructurados

Para muchas organizaciones, el problema no radica en la falta de datos, sino en que gran parte de la información más importante para las operaciones permanece atrapada en datos no estructurados dispersos en repositorios, aplicaciones y flujos de trabajo. El informe sugiere que cerrar esta brecha requerirá más que implementar nuevas herramientas de IA. Dependerá de construir una base más sólida para la gobernanza, el acceso y la ejecución de flujos de trabajo, especialmente a medida que las organizaciones avanzan hacia formas de IA más centradas en los agentes.

"A medida que las organizaciones avanzan hacia la siguiente fase de la IA, el desafío ya no es solo el acceso a los modelos, sino si la empresa está preparada para operacionalizar la IA de una manera gobernada, contextual y confinable", afirmó Jitesh S. Ghai, consejero delegado de Hyland. "La empresa centrada en los agentes se materializa cuando la IA se integra en flujos de trabajo operativos reales, basándose en el contenido, los datos y los controles de los que la empresa ya depende. Para muchas organizaciones, los datos no estructurados son tanto el activo más ignorado como el mayor obstáculo para escalar la IA de manera efectiva".

La investigación identifica varias barreras que siguen limitando la capacidad de las organizaciones para adoptar y escalar la IA. Los principales desafíos relacionados con los datos son los silos de datos (54 %), los problemas de seguridad y privacidad de los datos (48 %), los problemas de formato de datos (46 %), la gestión y gobernanza de datos insuficientes (46 %) y la estrategia de datos insuficiente o poco clara (45 %). Solo el 10 % menciona la falta de datos como problema principal, lo que refuerza la idea de que el problema central no es el volumen, sino la preparación, el acceso y la confianza.

Un camino práctico hacia la preparación empresarial para la IA

Los hallazgos también sugieren que muchas organizaciones aún no han integrado la IA en sus operaciones diarias. Entre los encuestados de organizaciones que utilizan, prueban o exploran activamente la IA, el 39 % afirma que la mayoría de los flujos de trabajo habilitados para IA todavía dependen de herramientas separadas e independientes, mientras que solo el 12 % dice que la IA está integrada directamente en el flujo de trabajo. Menos de la mitad, el 45 %, afirma que sus proyectos de IA están ofreciendo los resultados esperados.

"A medida que las empresas avanzan hacia formas avanzadas y formas de agentes de IA, el listón se eleva; no solo en lo que respecta a la tecnología, sino también en cuanto al flujo de información, la toma de decisiones y la medición del valor", afirmó Amy Machado, gerente sénior de investigación de IDC. "Las organizaciones que inviertan en modernizar sus bases de contenido e integrar la inteligencia en los flujos de trabajo reales estarán mejor posicionadas para convertir la ambición de la IA en un impacto sostenido".

El informe describe varias prioridades para las organizaciones que buscan cerrar la brecha de preparación:

Priorizar la preparación de los datos, especialmente los datos no estructurados que aún no están preparados para el uso de la IA.

Modernizar las plataformas de contenido para reducir la fragmentación y mejorar el acceso, la gobernanza y la reutilización.

Integrar la IA en los flujos de trabajo en lugar de depender de herramientas aisladas e independientes.

Alinear el liderazgo y el departamento de TI en torno a una gobernanza, definiciones y responsabilidad operativa compartidas.

Medir el éxito a través de la adopción, la calidad y los resultados comerciales, no solo la velocidad.

Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de la investigación

"Bridging the Readiness Gap to the Agentic Enterprise" fue elaborado por Harvard Business Review Analytic Services y patrocinado por Hyland. La encuesta se realizó en diciembre de 2025 entre 325 miembros de la audiencia de Harvard Business Review en Norteamérica (45 %), Europa (24 %), Asia Pacífico (20 %) y otras regiones. Los participantes representan organizaciones que van desde PYMES hasta empresas con más de 10.000 empleados, abarcando sectores como fabricación, tecnología, educación, servicios financieros, gobierno y otros. Todos los participantes estaban involucrados en las decisiones de IA de sus organizaciones.

Acerca de Hyland

Hyland es pionera en Content Innovation Cloud, que ofrece inteligencia empresarial omnipresente a las organizaciones con soluciones que desbloquean información práctica e impulsan la automatización. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, las soluciones de Hyland crean la base para una empresa conectada y con capacidad de gestión, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir cómo operan e interactúan con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

Contacto para medios:

Jason Gerdon

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