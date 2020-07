Une série gagnante avec FP Markets

FP Markets a connu une incroyable série de victoires avec le logo FP Markets derrière trois buts gagnants au cours de cette période, atteignant un public mondial de milliards de personnes, tout en étant présentée lors des tout premiers matchs de la Premier League diffusés sur les chaînes de télévision gratuites au Royaume-Uni, y compris le match de la FA Cup entre Norwich et Manchester United.

Les buts ont été marqués par Michael Keane pour Everton contre Norwich, Miguel Almiron pour Newcastle contre Bournemouth et par un spectaculaire coup franc de Luca Milivojević pour Crystal Palace contre Bournemouth, assurant un triplé personnel de buts gagnants pour FP Markets.

Ce retour triomphant à la meilleure ligue du monde s'est fait au cours d'une année de célébration pour la société qui commémorait également son 15e anniversaire. Règlementée depuis 2005 par l'Australian Securities and Investment Commission (ASIC), FP Markets est une société de renommée mondiale dans le secteur, qui a remporté plus de 40 prix depuis sa création.

FP Markets propose plus de 10 000 instruments de trading permettant aux traders d'accéder à des CFD comprenant le Forex, les indices, les matières premières, les actions et les cryptomonnaies, ce qui représente l'une des offres les plus vastes du secteur à travers 8 plateformes, dont MT4, MT5 et Iress. Au cours des 15 dernières années, FP Markets a appris que la combinaison de spreads serrés et l'exécution rapide, associée à des plateformes de pointe, une large gamme de produits et une assistance clientèle de premier ordre, sont les ingrédients clés qui donnent aux traders sérieux la confiance nécessaire pour négocier.

FP Markets, fondée en mai 2005, a créé le modèle Direct Market Access (DMA - accès direct au marché) pour les contrats pour différences (CFD) en Australie, qui encourage une tarification juste et transparente et se concentre sur une exécution optimale des ordres des clients. FP Markets s'engage toujours à fournir une tarification DMA pour les produits pour lesquels il existe une bourse centralisée. S'agissant de produits tels que le Forex pour lesquels il n'y a pas de bourse centralisée, FP Markets fournit des spreads bruts serrés à l'aide de la tarification ECN (Electronic Communication Network).

Craig Allison, Head of EMEA chez FP Markets, a commenté : « C'était un honneur et un plaisir d'assister à la présentation de la marque FP Markets à des moments aussi charnières pendant la saison de la Premier League et à la mise en avant de l'esprit gagnant qui anime notre société. C'était fantastique d'être au cœur de l'action et de l'enthousiasme de la Premier League, car nous avons montré le football comme un véritable point d'engagement pour notre clientèle mondiale. Nous sommes désireux de développer une association forte dans ce domaine et de l'utiliser comme tremplin pour présenter certaines de nos valeurs fondamentales en tant que société : haute performance, talent et exécution, et cette série de victoires lorsque tous ces éléments sont combinés ! »

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un fournisseur mondial de CFD et de Forex réglementé en Australie, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur.

La vision de la société a toujours été de proposer à ses clients la destination ultime pour la négociation en associant les meilleures conditions de trading, la meilleure technologie, la meilleure gamme de produits, la meilleure tarification et les meilleurs services client disponibles pour ceux qui souhaitent négocier sur les marchés.

FP Markets offre les spreads interbancaires Forex les plus compétitifs disponibles à partir de 0,0 pip et un effet de levier allant jusqu'à 500:1.

Ses clients peuvent également négocier partout depuis leurs appareils mobiles sur plusieurs plateformes en ligne puissantes, comme MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader et IRESS.

Le service multilingue exceptionnel de la société disponible 24 h/24 et 5 j/7 a été reconnu par Investment Trends comme ayant les clients les plus satisfaits de l'industrie, lui attribuant le « Prix de la plus grande satisfaction globale de la clientèle », pendant cinq années consécutives.

Pour plus de détails sur notre offre diversifiée, veuillez vous rendre sur https://www.fpmarkets.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1219637/Luca_Milivojevic_Goal.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1007674/FP_Markets_Logo.jpg

SOURCE FP Markets