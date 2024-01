Une société de diamants de premier plan dévoile son rapport de durabilité « Pure Impact », ouvrant la voie à une industrie de la bijouterie et de la joaillerie carboneutre

Ce rapport historique met en lumière six décennies d'éminentes initiatives et de partenariats réalisés SRK afin d'améliorer la durabilité à l'échelle de l'industrie.

SURATE, Inde, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Shree Ramkrishna Exports (SRK), l'une des principales entreprises d'artisanat de diamant au monde, a publié aujourd'hui son premier rapport « Pure Impact », qui met en lumière son engagement à jouer un rôle de premier plan en matière d'ESG et de responsabilité sociale des entreprises, à accélérer la réalisation des objectifs de carboneutralité et à faire progresser à la fois la Science-Based Targets Initiative (SBTi, l'initiative des objectifs fondés sur la science) et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le rapport souligne les initiatives de SRK et de sa branche philanthropique, la SRK Knowledge Foundation , dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, du bien-être des communautés, de l'autonomisation des employés, de la durabilité et de la décarbonisation.

Depuis six décennies, SRK va au-delà des diamants, au service des individus et de la planète. Avec une vision à long terme pour une Inde et un monde carboneutres, l'entreprise a défini une feuille de route détaillée pour une carboneutralité alignée à la fois sur les ODD des Nations Unies et sur la SBTi. En partenariat avec le Global Network for Zero , SRK s'est engagée à obtenir la certification carboneutre pour ses deux installations phares d'artisanat de diamants, SRK Empire et SRK House, d'ici 2024 — soit six ans en avance par rapport aux objectifs fixés dans le cadre de l'ONU. Pour ce faire, l'entreprise construit une centrale solaire hors site, électrifie son parc, plante plus de 80 hectares d'arbres et plus encore.

Parmi les autres réalisations et initiatives mises en avant dans le rapport, citons :

• Contribution de 4,5 % du bénéfice net moyen chaque année à l'aide sociale, avec des initiatives en matière de soins de santé bénéficiant à 3,5 millions de personnes.

• Contribution de 3,5 millions de dollars à des projets solaires, y compris l'installation de panneaux solaires pour 1 000 employés, le don de 750 panneaux solaires sur le toit à des anciens combattants et le solarisation de tout le village de Dudhala qui compte 350 maisons

• Obtention de la certification LEED Platinum, le plus haut niveau de certification, à la fois pour SRK House et SRK Empire, les deux bâtiments se classant dans le top cinq parmi tous les bâtiments certifiés LEED dans le monde pour leur performance opérationnelle

• Organisation du SRK Sustainability Conclave 2023 , un événement inaugural conçu pour permettre aux chefs d'entreprise indiens de mettre en œuvre des stratégies de carboneutralité efficaces

• Mise à la disposition de plus de 60 000 étudiants d'avantages éducatifs, dont 2 500 jeunes ayant bénéficié des services offerts par les centres de formation agréés de SKR, le SRK Institute of Diamonds et le SRK Institute of Skills

• Création de « The Footprints », un dispositif de traçabilité pionnier en matière de pratiques minières éthiques et d'approvisionnement durable

• Financement de la construction de 100 barrages dans la région de Saurashtra

• Adhésion certifiée au Responsible Jewellery Council (RJC) et à son groupe de travail afin de promouvoir l'alignement sur les ODD de l'ONU dans le secteur du diamant

« L'industrie du diamant naturel a la possibilité d'avoir un impact incroyable sur l'environnement et sur les objectifs mondiaux de carboneutralité ; SRK vise à montrer comment cela peut être fait, a déclaré Shri Govind Dholakia, fondateur et président de SRK Exports. Nous avons fait de la décarbonisation le fleuron de nos efforts, car elle a un impact sur tous les aspects de notre vie quotidienne : les infrastructures, la santé, l'agriculture, la qualité de vie et bien plus encore. Nous exploitons tous les outils à notre disposition pour protéger notre personnel, la planète, les habitants de l'Inde et d'ailleurs. Le travail esquissé dans ce rapport n'est qu'un début. »

SRK se réjouit de se tourner vers un avenir carboneutre avec un engagement profond pour la santé de la communauté et de la planète. Pour en savoir plus sur les initiatives de durabilité en cours, consultez https://srk.one/pure-sustainability.html .

À propos de Shree Ramkrishna Exports

Fondée par Shri Govind Dholakia, alias Govindkaka, SRK est l'un des principaux conglomérats d'artisanat et d'exportation de diamants au monde. D'une valeur de près de 1,8 milliard de dollars, SRK emploie plus de 6 000 personnes et a joué un rôle central dans la transformation de la contribution de l'Inde à l'économie mondiale au cours des six dernières décennies. SRK est une organisation qui s'engage à respecter ce qu'elle appelle la confiance, la transparence et la ténacité « PURE », poussant l'industrie des pierres précieuses et des bijoux à accorder la priorité aux pratiques durables et à la conformité et mettant en lumière les efforts d'accélération urgents et nécessaires afin d'atteindre la carboneutralité en Inde et au-delà. SRK est reconnue comme ayant la situation économique la plus conforme de l'industrie avec le plus grand nombre de certifications ISO de ses systèmes et processus. En outre, plus de 4,5 % des bénéfices de SRK sont versés à diverses initiatives philanthropiques et d'aide à la communauté. Enracinée dans la quête durable de Govindkaka d'opportunités équitables, de mobilité vers le haut et de niveaux de vie universels, l'entité pionnière du diamant demeure fermement engagée à s'assurer que la durabilité et le bien-être humain restent les pierres angulaires de son empire du bien grandissant.

