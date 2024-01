Une société pharmaceutique de premier plan adopte Veeva Vault Validation Management pour exécuter des validations numériques et améliorer son efficacité

SK Life Science, Inc. utilise une solution cloud moderne pour accélérer les processus de validation et améliorer la préparation à l'inspection

BARCELONE, Espagne, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que SK Life Science, une filiale de SK Biopharmaceuticals Co. Ltd, société mondiale de biotechnologie, utilise Veeva Vault Validation Management pour rationaliser et accélérer son processus de validation. En adoptant une solution de validation avec les meilleures pratiques intégrées, la société peut exécuter une validation numérique tout en centralisant les données et en améliorant la visibilité.

« Alors que l'industrie continue d'abandonner la validation traditionnelle sur papier, de plus en plus d'entreprises font progresser la validation avec Veeva Vault Validation Management pour rationaliser et normaliser les processus, a déclaré Nina Ricciardelli, directrice de Veeva Vault Validation Management. SK Life Science, Inc. est un excellent exemple de l'une de ces entreprises avant-gardistes qui modernisent la validation pour gagner en efficacité et en rapidité. »

Sk Life Science, Inc. est une société pharmaceutique innovante qui s'est engagée à accélérer le développement de traitements de nouvelle génération pour les troubles du système nerveux central (SNC) et le traitement du cancer. Elle a adopté Vault Validation Management pour soutenir davantage son équipe avec une collaboration numérique, des processus et des flux de travail standardisés, et une exécution des tests plus simple. La société s'appuie sur son succès avec Veeva Vault QualityDocs et Veeva Vault QMS pour optimiser ses programmes de validation, en améliorant la conformité et la traçabilité dans tous les systèmes. Le passage à une approche numérique offre la transparence nécessaire pour identifier les tendances et traiter de manière proactive les problèmes potentiels, réduisant ainsi les risques liés à la conformité.

« Veeva Vault Validation Management nous permet de simplifier davantage notre processus de validation et de réaliser des économies de temps et d'argent considérables dans l'exécution des tests, a commenté Hina Patel, vice-présidente et responsable mondiale de l'assurance qualité chez SK Life Science, Inc. L'utilisation d'une solution de validation avancée nous aide à améliorer notre efficacité, l'intégrité des données et la préparation aux audits. »

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Vault Validation Management, rendez-vous sur : veeva.com/eu/VaultValidationManagement Suivez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public , Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 octobre 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 38 et 39), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

Contact :

Jeremy Whittaker Veeva Systems +49-695-095-5486 [email protected] Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 [email protected]