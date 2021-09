Une solution Carrier améliore le confort et contribue à la préservation des œuvres d'art dans les Chambres de Raphaël aux Musées du Vatican

« La mission des Musées du Vatican est d'assurer la protection et la sécurité des œuvres d'art, des espaces et des visiteurs. Carrier a été extraordinaire car, comme pour son travail préalable à la chapelle Sixtine, l'équipe savait exactement comment collaborer avec nos divisions techniques et comment transformer ces salles qui, à l'origine, n'ont pas été conçues pour être un musée », a déclaré Barbara Jatta, la Directrice des Musées du Vatican. « Le résultat nous aide non seulement dans notre mission de préservation pour les générations futures mais également dans l'appréciation de ce patrimoine fréquenté quotidiennement par de nombreux visiteurs, plus de 6 millions par an. »

« Ce fut un immense honneur que les Musées du Vatican nous demandent à nouveau de leur fournir des solutions novatrices. Ce projet souligne notre rôle de leader du secteur, qui possède l'expertise nécessaire pour développer des solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) uniques et personnalisées », a déclaré Didier Genois, Vice-Président et Directeur Général, Carrier HVAC Europe. « Nous avons confié ce projet à nos équipes d'ingénieurs Recherche et Développement de renommée internationale, et nous sommes particulièrement fiers du résultat. »

La solution adéquate pour cet espace a dû être installée sans affecter aucun des éléments historiques des Chambres, tout en fournissant une ventilation appropriée et des températures agréables. Les Musées du Vatican se sont à nouveau tournés vers Carrier qui avait installé en 2014 un système CVC novateur dans la chapelle Sixtine. Les ingénieurs de Carrier ont spécialement conçu des ventilo-convecteurs de petite taille, mais à capacité élevée, pour assurer la circulation de l'air. Ces unités ont été installées à l'intérieur, sous les fenêtres des Chambres de Raphaël et sont invisibles aux visiteurs. Des refroidisseurs Carrier AquaSnap 30RQV performants ont également été installés à un emplacement invisible aux visiteurs. Un système de management des bâtiments iVu est également désormais en place pour optimiser les systèmes CVC et leur permettre d'offrir aux visiteurs un environnement intérieur plus sain, plus sûr et plus efficace.

« L'espace disponible pour l'équipement à l'intérieur des Chambres de Raphaël était extrêmement réduit. Nous avons dû concevoir un ventilo-convecteur de la taille d'une unité de 2,5 kW, mais doté d'une capacité de 10 kW, une unité d'une grande puissance. Cette solution est unique car ce type de produit n'existait pas. Nous avons dû imaginer et développer un produit sur mesure pour un espace réduit », a déclaré Michel Grabon, Directeur, Carrier AdvanTEC/Building Solutions Group Europe.

Décorées de fresques peintes entre 1508 et 1524 par l'artiste de la Renaissance Raphaël, les Chambres de Raphaël sont universellement reconnues comme l'une des plus grandes œuvres d'art jamais créées. Vous trouverez une vidéo consacrée au projet ici. Pour plus d'informations sur les solutions personnalisées de Carrier, rendez-vous sur www.carrier.fr.

À propos de Carrier

Fondée par l'inventeur de la climatisation moderne, Carrier est l'un des leaders mondiaux des solutions de chauffage, climatisation et réfrigération haute technologie. Les spécialistes Carrier proposent des solutions durables, intégrant des produits économiques en énergie, des régulations de bâtiment et des services énergétiques pour des clients résidentiels, commerciaux, de la vente au détail, du transport et de la restauration. Carrier est une société de Carrier Global Corporation, un fournisseur mondial de solutions pour des bâtiments sains, sûrs et durables, mais aussi de solutions pour la chaîne du froid. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.carrier.fr et suivez nous sur notre page LinkedIn.

Contact : Service de presse Carrier

CLC Communications - Laurence Bachelot

[email protected]

Tél : + 33 (0)6 84 05 97 54

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629060/Carrier_Raphael_Rooms.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629061/Carrier_Custom_Fan_Coils.jpg

Related Links

https://www.carrier.fr



SOURCE Carrier