Innovative Lösung von Carrier verbessert das Raumklima und unterstützt die Erhaltung der Kunstwerke in den Stanzen des Raffael der Vatikanischen Museen

„Die Vatikanischen Museen müssen für den Schutz und die Sicherheit der Kunstwerke, der Räumlichkeiten und der Besucher sorgen. Carrier hat Außerordentliches geleistet. Wie schon bei der Sixtinischen Kapelle legte das Team großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren technischen Abteilungen und verstand es, diese Räumlichkeiten, die nicht als Museum angelegt waren, zu modernisieren", erklärt Barbara Jatta, Leiterin der Vatikanischen Museen. „Das Ergebnis unterstützt uns nicht nur bei unserer Aufgabe, das Erbe für künftige Generationen zu bewahren, sondern trägt auch dazu bei, dass zahlreiche Besucher – mehr als 6 Millionen pro Jahr – dieses Erbe genießen können."

„Es war eine große Ehre, erneut von den Vatikanischen Museen angefragt zu werden, um innovative Lösungen zu liefern. Dieses Projekt unterstreicht unsere Rolle als Branchenführer, der über das nötige Fachwissen verfügt, um einzigartige, maßgeschneiderte HLK-Lösungen zu entwickeln", so Didier Genois, Vizepräsident und Hauptgeschäftsführer von Carrier HVAC Europe. „Wir haben unsere technischen und planerischen Ressourcen von Weltklasse in dieses Projekt eingebracht und sind außerordentlich stolz auf das Ergebnis."

Die richtige Lösung für den Raum musste so installiert werden, dass sie die historischen Elemente in den Räumen nicht beeinträchtigt, aber dennoch für eine gute Belüftung und angenehme Temperaturen sorgt. Die Vatikanischen Museen wandten sich erneut an Carrier, nachdem das Unternehmen 2014 bereits ein innovatives HLK-System in der Sixtinischen Kapelle installiert hat. Carrier-Ingenieure entwarfen eigens kleine, aber leistungsstarke Ventilatorkonvektoren für die Luftzirkulation, die in den Stanzen des Raffael unter den Fenstern installiert wurden und für die Besucher nicht sichtbar sind. Energieeffiziente Carrier AquaSnap 30RQV Kältemaschinen wurden ebenfalls an einem für Besucher unauffälligen Ort installiert, und ein iVu-Gebäudeautomationssystem hilft nun bei der Optimierung der HLK-Systeme, um für die Besucher ein gesünderes, sichereres und effizienteres Raumklima zu schaffen.

„In den Stanzen des Raffael stand nur wenig Platz für technische Geräte zur Verfügung. Daher mussten wir einen kleinen 2,5-kW-Ventilatorkonvektor mit der Leistung eines 10-kW-Systems entwickeln, also ein leistungsstarkes Gerät. Diese Lösung ist einzigartig, weil es diese Art von Produkt bisher nicht gab. Wir konzipierten und entwickelten ein Produkt, das diese Funktion auf kleinstem Raum erfüllen konnte", erläutert Michel Grabon, Direktor der Carrier AdvanTEC/Building Solutions Group Europe.

Die mit Fresken des Renaissancekünstlers Raffael aus den Jahren 1508 bis 1524 verzierten Stanzen des Raffael gelten allgemein als eines der größten Kunstwerke, die je geschaffen wurden. Ein Video über das Projekt finden Sie hier. Weitere Informationen zu maßgeschneiderten Lösungen von Carrier finden Sie unter www.carrier.de.

Über Carrier

Carrier wurde vom Entwickler der modernen Klimatechnik gegründet und ist ein Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Klima-, Kälte- und Heizungstechnik . Die Carrier-Fachleute haben sich der Entwicklung von nachhaltigen Lösungen, integrierten und sparsamen Produkten, Gebäudeautomationstechniken und Energiedienstleistungen für private sowie gewerbliche Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Transport und Gastronomie verschrieben. Carrier ist Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für gesunde, sichere, nachhaltige und intelligente Gebäude und Kühlketten. Weitere Informationen erhalten Sie unter dem Link carrier.de.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1629062/Carrier_Raphael_Rooms.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1629063/Carrier_Custom_Fan_Coils.jpg

Kontakt: Sonja Spudat

[email protected]

+49 89-32154-241

Related Links

https://www.carrier.de



SOURCE Carrier