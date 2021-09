Carrier verhoogt het comfort en ondersteunt het behoud van kunst in de Rafaël-zalen van de Vaticaanse Musea

"De Vaticaanse Musea hebben de taak te zorgen voor de bescherming en veiligheid van de kunstwerken, ruimtes en bezoekers. Carrier heeft geweldig werk geleverd. Het team wist, net als bij het eerdere werk aan de Sixtijnse Kapel, hoe het met onze technische afdelingen moest werken en hoe het deze zalen, die niet als museum werden beschouwd, moest moderniseren", aldus Barbara Jatta, directeur van de Vaticaanse Musea. "Het resultaat helpt ons niet alleen bij het behoud voor de toekomstige generaties, maar laat ons ook genieten van dit erfgoed dat dagelijks talloze bezoekers krijgt, meer dan 6 miljoen per jaar."

"Het was een enorme eer om opnieuw door de Vaticaanse Musea te worden gevraagd om innovatieve oplossingen te leveren. Dit project onderstreept onze rol als leider in de industrie, met de expertise om unieke, op maat gemaakte HVAC­oplossingen te ontwikkelen", aldus Didier Genois, vicepresident en algemeen directeur, Carrier HVAC Europe. "We hebben onze engineering- en designmiddelen van wereldklasse in dit project gestoken en zijn bijzonder trots op het eindresultaat".

De juiste oplossing voor de ruimte moest worden geïnstalleerd zonder de historische elementen in de zalen aan te tasten. Daarbij moest er gezorgd worden voor een goede ventilatie en een aangename temperatuur. De Vaticaanse Musea wendden zich opnieuw tot Carrier, die in 2014 een innovatief HVAC-systeem installeerde in de Sixtijnse Kapel. Carrier-ingenieurs hebben speciaal kleine ventilatorconvectoren met grote capaciteit ontworpen voor het circuleren van de lucht, die onder de ramen in de Rafaël-zalen werden geïnstalleerd en onzichtbaar bleven voor bezoekers. Er werden ook energiezuinige AquaSnap 30RQV-koelers van Carrier geïnstalleerd op een voor bezoekers onopvallende plek en er is nu een iVu-gebouwautomatiseringssysteem geïnstalleerd om de HVAC-systemen te optimaliseren en zo een gezonder, veiliger en efficiënter binnenklimaat voor bezoekers te creëren.

"De beschikbare ruimte voor apparatuur in de Rafaël-kamers was zeer beperkt. We moesten een kleine ventilatorconvector van 2,5 kW ontwerpen, maar met een capaciteit van 10 kW: een krachtig apparaat. Deze oplossing is uniek omdat dit product nog niet bestond. We moesten een product bedenken en ontwikkelen dat deze functie zou vervullen in een beperkte ruimte", aldus Michel Grabon, directeur, Carrier AdvanTEC/Building Solutions Group Europe.

De Rafaël-zalen, gehuld in fresco's die tussen 1508 en 1524 door de renaissancekunstenaar Rafaël werden geschilderd, staan algemeen bekend als één van de mooiste kunstwerken ooit gemaakt. Een video over het project is te vinden hier. Ga voor meer informatie over oplossingen op maat van Carrier naar www.carrier.nl.

Over Carrier

Carrier is opgericht door de uitvinder van de moderne airconditioning en is wereldleider op het gebied van hoogtechnologische verwarmings-, airconditionings- en koelingsoplossingen. Carrier-experts bieden duurzame oplossingen, waarbij energie-efficiënte producten, gebouwbeheersystemen en energiediensten worden geïntegreerd voor woon-, commerciële, retail-, transport- en foodserviceklanten. Carrier is onderdeel Carrier Global Corporation, de toonaangevende wereldwijde leverancier van gezonde, veilige, duurzame en intelligente bouw- en koudeketenoplossingen. Ga voor meer informatie naar www.carrier.nl.

