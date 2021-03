Une solution Internet industrielle chinoise à la pointe de la révolution technologique

PEKIN, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le premier fournisseur mondial de solutions pour une vie meilleure, le COSMOPlat de Haier, est en tête de la liste des 15 principales plates-formes Internet industrielles et intersectorielles nationales chinoises dévoilées par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information à la fin de 2020. L'évaluation était un effort pour stimuler le développement de l'Internet industriel chinois.

COSMOPlat est la première plate-forme Internet industrielle au monde qui permet la participation des utilisateurs à l'ensemble du processus. Elle a été chargée par les trois principales organisations internationales de normalisation (IEEE, CEI et ISO) de formuler des normes internationales pour les solutions de personnalisation de masse.

L'Union européenne (UE) a invité COSMOPlat à s'impliquer dans son initiative GAIA-X, un projet de Cloud Computing visant à renforcer l'infrastructure des données et la souveraineté numérique de l'Europe. L'UE a également décidé de construire le 10e centre d'innovation pour l'Internet industriel en Chine, avec COSMOPlat comme seul partenaire en dehors de l'UE.

L'implication des utilisateurs est l'une des principales raisons pour lesquelles ces organisations ont choisi COSMOPlat comme partenaire. Henning Kagermann, connu comme le père de l'industrie 4.0, a déclaré que COSMOPlat construit un écosystème sur la base de l'expérience utilisateur, plutôt que de se concentrer uniquement sur les usines et l'automatisation.

La plate-forme a jusqu'à présent exploité 15 secteurs, allant de la création d'un réseau de personnalisation dans l'industrie de la mode impliquant des stylistes, des usines de vêtements et des clients à l'offre de solutions aux fournisseurs, acheteurs et transformateurs dans le secteur de l'extraction de la pierre.

Haier a également étendu COSMOPlat à 20 pays dans le monde, stimulant ainsi la croissance de ses marques internationales, comme GE Appliances aux États-Unis, Candy en Italie et Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande.

Au niveau mondial, les plates-formes Internet industrielles des différentes régions présentent des caractéristiques distinctives. Les États-Unis, menés par GE et Amazon, utilisent leurs technologies avancées d'Internet, d'information, de communication et de logiciels pour remodeler la fabrication selon une approche descendante. De son côté, l'Europe, avec Siemens, Bosch et SAP qui exploitent pleinement leurs avantages dans la fabrication haut de gamme, se concentre sur une optimisation ascendante du processus de production qui couvre les usines intelligentes ainsi que la fabrication et la logistique intelligentes.

La Chine a également connu une forte croissance de l'Internet industriel au cours des dernières années. Il existe environ 600 plates-formes Internet industrielles dans le monde, dont 500 basées en Chine. En tant que grand fabricant mondial et puissance d'Internet, la Chine est en train de mettre en place un écosystème Internet industriel axé sur l'utilisateur, qui met en évidence les liens et les interactions entre les secteurs et les utilisateurs.

Le COSMOPlat de Haier est un représentant de l'Internet industriel chinois, et ce modèle est largement attendu pour apporter une nouvelle révolution industrielle avec beaucoup plus d'influence que les trois précédentes.

SOURCE Haier Group