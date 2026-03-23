UniAthenas MBA-Spezialisierungen helfen weiterhin, Qualifikationslücken in der globalen Wirtschaft zu schließen

UniAthena erweitert sein Online-MBA-Portfolio über internationale Hochschulpartnerschaften um spezialisierte Programme.

OXFORD, England, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- UniAthena baut sein spezialisiertes MBA-Portfolio weiter aus, um neu entstehende Kompetenzlücken auf dem globalen Arbeitsmarkt mit branchenorientierten Programmen zu schließen, die in Zusammenarbeit mit der Guglielmo Marconi University in Italien, der Abertay University im Vereinigten Königreich und der Universidad Católica de Murcia in Spanien angeboten werden. Diese Kooperationen ermöglichen den Erwerb international anerkannter ECTS-Punkte, berufsbezogener Zertifizierungen sowie strukturierter Weiterbildungswege für Berufstätige.

Berufstätige, die sich über MBA-Spezialisierungen, Zulassungsvoraussetzungen oder Möglichkeiten der Einschreibung informieren möchten, finden auf www.uniathena.com vollständige Programmdetails.

„Die Wirtschaftsausbildung muss sich von der reinen Wissensvermittlung hin zum Aufbau von Kompetenzen weiterentwickeln. Berufstätige brauchen heute Lernangebote, die ihre Entscheidungsfähigkeit und Führungskompetenz unmittelbar stärken", sagte Firoz Thairinil, Geschäftsführer von UniAthena.

„Mit unseren spezialisierten MBA-Programmen bereitet UniAthena Berufstätige darauf vor, Erkenntnisse in konkrete Umsetzung zu überführen und Organisationen durch langfristige globale Transformationsprozesse zu führen", fügte er hinzu.

Spezialisierte MBA-Studiengänge

Master of International Business Administration: Der Schwerpunkt liegt auf globaler Strategie sowie interkulturellem Management zur Unterstützung des internationalen Handels und multinationaler Geschäftsaktivitäten.

Master of Business Administration: Vermittelt Grundlagen in Marketing, Finanzen, betrieblichen Abläufen sowie Führung für die Karriereentwicklung in verschiedenen Branchen.

MBA in Operations & Project Management: Baut Fachwissen in Lieferkettenmanagement, betrieblicher Optimierung und der Steuerung komplexer Projekte auf.

MBA in General Management: Bietet eine breite Managementausbildung zur Unterstützung von Unternehmensführung und betrieblicher Koordination.

Executive MBA: Für erfahrene Fachkräfte konzipiert, die vertiefte Kompetenzen in strategischer Führung und organisatorischer Entscheidungsfindung erwerben möchten.

Global MBA: Konzentriert sich auf globale Marktdynamiken, internationale Politik und grenzüberschreitende Unternehmensführung.

MBA – Business Intelligence & Data Analytics: Verknüpft Unternehmensstrategie mit Dateninterpretation, prädiktiver Analytik und Leistungsbewertung.

Executive MBA – Business Analytics: Fokussiert sich auf Analytik auf Führungsebene, strategische Prognosen und datengestützte Unternehmensentscheidungen.

MBA in Construction & Safety Management: Verbindet Grundsätze des Baumanagements mit Arbeitsschutzstandards und der Einhaltung regulatorischer Vorgaben.

MBA – Accounting & Finance: Entwickelt vertiefte Kompetenzen in Finanzberichterstattung, Unternehmensfinanzierung und strategischer Finanzplanung.

Stärkung der weltweiten Fachkräfteentwicklung

Die Programme werden vollständig online angeboten und durch persönliche Betreuung, Zugang zu digitalen Bibliotheken, kollaborative Diskussionsforen sowie modulare Zahlungsmodelle unterstützt, sodass Berufstätige parallel zum Beruf studieren können. Zu den Zugangswegen zählen die Zulassung über einen akademischen Abschluss oder alternative Zugangswege für beruflich Qualifizierte mit einschlägiger Managementerfahrung.

Wer diese Programme abschließt, erwirbt Qualifikationen, die im Einklang mit dem Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum sowie Standards beruflicher Zertifizierungen stehen und von den beteiligten Partnerinstitutionen verliehen werden. Interessierte können online Programmvergleiche, Studiengebührenoptionen und Bewerbungsfristen prüfen, bevor sie ihre Einschreibeunterlagen einreichen.

Medienkontakt:

Für Medienanfragen, Interviews oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: E-Mail: [email protected] | Website: www.uniathena.com. Journalisten können sich für Pressematerialien, Expertenkommentare oder institutionelle Informationen zu den Programmen sowie Initiativen von UniAthena an das Unternehmen wenden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.uniathena.com.

UniAthena ist ein Anbieter von Online-Hochschulbildung, der flexible und erschwingliche Lernlösungen für Menschen weltweit anbietet. Die Plattform will hochwertige Hochschulbildung für alle zugänglich machen, indem sie vollständig online angebotene Programme für Berufstätige sowie Menschen bereitstellt, die sich kontinuierlich weiterbilden möchten. UniAthena ist in den VAE, im Vereinigten Königreich und in Indien rechtlich vertreten.

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