Unical erweitert europäischen Vertrieb und Support mit neuem Büro in Surrey, Vereinigtes Königreich

Neues Büro stärkt die Präsenz von Unical in Europa, dem Nahen Osten und Afrika

Verbesserung der Serviceleistungen und des Kundensupports in wichtigen Regionen

Die Eröffnung spiegelt das jüngste Wachstum und den Erfolg von Unical in der Region wider und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für seine Kunden in der Region

PHOENIX, 14. August 2024 /PRNewswire/ -- Unical Aviation, Inc. (Unical), ein führendes Unternehmen auf dem Markt für gebrauchtes, aber noch brauchbares Material in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt, freut sich, die Eröffnung eines neuen Büros in Surrey, Vereinigtes Königreich, bekannt zu geben. Diese Expansion unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (Europe, Middle East and Africa, EMEA) zu stärken, um in diesen wichtigen Märkten einen besseren Service zu bieten und eine engere Kundenbindung zu ermöglichen.

Das neue Büro befindet sich in der malerischen Stadt Dorking in Surrey und wird als strategisches Zentrum für den Vertrieb und den regionalen Support dienen. Das neue Büro wird die Beziehungen zu Partnern und Kunden in der gesamten EMEA-Region stärken.

„Wir freuen uns sehr, unser neues Büro in Dorking, Surrey, zu eröffnen. Das neue Büro und die Erweiterung unseres Teams im Vereinigten Königreich sind ein echter Beweis für unseren jüngsten Erfolg und unser Wachstum in der EMEA-Region und bringen uns in eine hervorragende Position, um unsere regionalen Kunden in Zukunft besser zu unterstützen und gleichzeitig unsere kontinuierliche Wachstumsstrategie in der EMEA-Region voranzutreiben", sagte kaufmännischer Leiter Stefan Haynes.

Die Expansion von Unical ist ein Beweis für das jüngste Wachstum und den Erfolg des Unternehmens in Europa. Das neue Büro fällt mit einer Anfang des Jahres angekündigten Partnerschaft zusammen, in deren Rahmen Unical Teile in einem Lager am Londoner Flughafen Heathrow lagert und von dort aus verteilt. Diese Ankündigungen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für seine Kunden in der EMEA-Region und sein ständiges Bestreben, außergewöhnlichen Service und Support in den umliegenden Regionen zu bieten.

Informationen zu Unical Aviation, Inc.

Unical Aviation wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Glendale, AZ. Das Unternehmen liefert Flugzeugteile und -komponenten an Tausende von Kunden in der ganzen Welt. Mit einem Lagerbestand von etwa 90 Millionen Teilen und über 1 Million eindeutigen Teilenummern für Flugzeugzellen und Triebwerke ist Unical einer der größten Lieferanten von neuem und gebrauchtem, einsatzfähigem Material für die kommerzielle Luftfahrtindustrie. Unicals kürzlich erweitertes Triebwerksgeschäft und vertikal integrierte MRO- und 145 Reparatur-Tochtergesellschaften bieten den vertrauenswürdigsten Fluggesellschaften, Erstausrüstern und MROs der Welt eine vollständige und umfassende Aftermarket-Teile- und Servicelösung. Lesen Sie mehr unter www.unical.com