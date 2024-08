Unical étend ses activités de vente et d'assistance en Europe avec un nouveau bureau dans le Surrey, au Royaume-Uni

Le nouveau bureau renforce la présence d'Unical en Europe , au Moyen-Orient et en Afrique

PHOENIX, 14 août 2024 /PRNewswire/ -- Unical Aviation, Inc. (Unical), un chef de file sur le marché des matériaux usagés utilisables dans l'aérospatiale commerciale, a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un nouveau bureau dans le Surrey, au Royaume-Uni. Cette expansion souligne l'engagement de la société à renforcer sa présence en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), ce qui permet d'optimiser la prestation de services et de renforcer l'engagement des clients sur ces marchés vitaux.

Situé dans la ville pittoresque de Dorking, dans le Surrey, le nouveau bureau servira de centre stratégique pour les ventes et les opérations de soutien régional. Le nouveau bureau permettra de renforcer les relations avec les partenaires et les clients dans toute la région EMEA.

« Nous sommes très heureux d'ouvrir notre nouveau bureau à Dorking, dans le Surrey. Le nouveau bureau et l'expansion de notre équipe au Royaume-Uni témoignent du succès et de la croissance que nous avons connus récemment dans la région EMEA et nous placent dans une position idéale pour mieux soutenir nos clients régionaux, tout en nous permettant de mener à bien notre stratégie de croissance continue dans la région EMEA », déclare Stefan Haynes, directeur commercial.

L'expansion d'Unical témoigne de la croissance et du succès récents de l'entreprise en Europe. L'ouverture du nouveau bureau coïncide avec un partenariat annoncé au début de l'année, dans le cadre duquel Unical stocke et distribue des pièces à partir d'un entrepôt situé à l'aéroport Heathrow de Londres. Ensemble, ces annonces soulignent le dévouement de l'entreprise envers ses clients de la région EMEA et son engagement permanent à fournir un service et une assistance exceptionnels dans les régions avoisinantes.

À propos d'Unical Aviation, Inc.

Créé en 1990 et basé à Glendale, en Arizona, Unical Aviation fournit des pièces et des composants aéronautiques à des milliers de clients dans le monde entier. Avec environ 90 millions de pièces et plus d'un million de pièces uniques de fuselage et de moteur en stock, Unical est l'un des plus grands fournisseurs de matériel neuf et usagé pour l'industrie aérospatiale commerciale. Les activités d'Unical dans le domaine des moteurs, les MRO intégrées verticalement et 145 sociétés de réparation affiliées offrent une solution complète de pièces détachées et de services aux compagnies aériennes, OEM et MRO les plus reconnus au monde. Pour en savoir plus : www.unical.com