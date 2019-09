Unifrax adquire Dongxiang Glass Product Co., da China, com capital da Clearlake

Unifrax expande posição de liderança global em fibras especializadas e inovadoras com valor agregado

TONAWANDA, Nova York, 23 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Unifrax, uma das principais fornecedoras globais de materiais especializados de alto desempenho usados em gerenciamento térmico, controle de emissões, baterias, filtração especializada e proteção contra incêndios, com o suporte da Clearlake Capital Group, L.P. (em conjunto com algumas afiliadas, "Clearlake"), anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir os ativos da Shenyang JiuQing Dongxiang Glass Product Co. Ltd ("DX"), uma fornecedora líder de fibras especializadas de alto desempenho na China, da família Li. Os termos financeiros da transação não serão divulgados.

"Estamos muito felizes por receber a DX, seus produtos e tradição de excelência construídos pela família Li, enquanto a Unifrax continua a fortalecer sua posição de liderança global", afirmou John Dandolph, presidente e CEO da Unifrax. "O mercado para fibras de vidro microfinas nas áreas de baterias e filtração está crescendo em ritmo acelerado, e adicionar os recursos, colaboradores e produtos da China nos permite atender melhor nossa crescente base de clientes locais e globais. Essa importante aquisição representa outro marco em nossa estratégia de crescimento de longo prazo e em nossa missão de tornar o mundo um lugar mais verde, mais limpo e mais seguro por meio de produtos que economizam energia, reduzem a poluição e aumentam a segurança contra incêndios."

Ning Li, fundador da DX, acrescentou: "Começamos como uma empresa familiar e ficamos felizes em saber que a Unifrax compartilha os mesmos valores e entusiasmo pelo futuro. Temos certeza de que, unindo essas equipes dedicadas e talentosas, a empresa conjunta estará bem posicionada para o sucesso contínuo, e estamos muito satisfeitos por fazer parte da história de crescimento da Unifrax."

"Essa transação é excelente para a Unifrax, pois traz novas soluções de fibras especializadas à plataforma global da empresa", afirmaram José E. Feliciano, cofundador e sócio-gerente da Clearlake, e Colin Leonard, sócio da Clearlake. "Isso marca mais uma aquisição com valor agregado no plano de compra e construção da Unifrax e complementa sua crescente presença na Ásia."

SOBRE A CLEARLAKE

O Clearlake Capital Group, L.P. é uma das principais empresas privadas de investimentos, fundada em 2006. Com uma abordagem voltada para o setor específico, a empresa busca fazer parcerias com equipes de gestão de nível internacional ao oferecer capital de longo prazo a empresas dinâmicas que possam se beneficiar com a abordagem de melhoria operacional da Clearlake, O.P.S.® Os principais setores-alvo da empresa são os setores industrial e energético; de software e serviços tecnológicos e bens de consumo. Atualmente, a Clearlake administra mais de US$10 bilhões em ativos, e seus diretores de investimento sênior já comandaram em conjunto ou por contra própria mais de 100 investimentos. Para obter mais informações, acesse www.clearlake.com.

SOBRE A UNIFRAX

A Unifrax é líder mundial em fibras especializadas de alto desempenho e materiais inorgânicos usados em alta temperatura para fins industriais, filtração, baterias e proteção contra incêndios que economizam energia, reduzem a poluição e aumentam a segurança contra incêndios. A empresa conta com 31 fábricas nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, Rússia, Ásia, África do Sul e América Latina e tem aproximadamente 2300 colaboradores no mundo todo. Para obter mais informações, acesse www.unifrax.com.

SOBRE A DX

A Shenyang JiuQing Dongxiang Glass Product Co. Ltd (DX) é uma empresa privada especializada em larga escala que fabrica produtos de vidro, como materiais de vidro bruto de componentes padrão e fibras de vidro microfinas.

FONTE Unifrax

Related Links

https://www.unifrax.com



SOURCE Unifrax