Unifrax, respaldada por Clearlake Capital, adquirirá Dongxiang Glass Product Co. en China

TONAWANDA, Nueva York, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Unifrax, importante proveedor mundial de materiales especiales de alto rendimiento utilizados en gestión térmica, control de emisiones, baterías y aplicaciones especiales vinculadas con la protección contra filtraciones e incendios, respaldada por Clearlake Capital Group, L.P. (junto con ciertas filiales, "Clearlake"), anunció hoy que suscribió un acuerdo definitivo para adquirir los activos de Shenyang JiuQing Dongxiang Glass Product Co. Ltd ("DX"), importante proveedor de fibras especiales de alto rendimiento en China, de la familia Li. Los términos económicos de la transacción no fueron dados a conocer.

"Nos complace enormemente dar la bienvenida a DX y los productos y tradición de excelencia desarrollados por la familia Li al tiempo que Unifrax continúa fortaleciendo su posición de liderazgo mundial", manifestó John Dandolph, presidente y director ejecutivo de Unifrax. "El mercado de las fibras de vidrio microfinas en los mercados de baterías y filtraciones se está expandiendo rápidamente, y sumar funcionalidades, personas y productos complementarios en China nos permite brindar un mejor servicio a nuestra creciente base de clientes mundiales y locales. Esta importante adquisición representa otro hito en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo y en nuestra misión de hacer del mundo un lugar más ecológico, limpio y seguro mediante productos que ahorren energía, reduzcan la contaminación y mejoren la seguridad contra incendios".

Ning Li, fundador de DX, agregó: "Al haber empezado como una empresa familiar, nos alegra que Unifrax comparta nuestros mismos valores y entusiasmo por el futuro. Confiamos en que, uniendo estos equipos dedicados y talentosos, la empresa combinada estará bien posicionada para mantener el éxito, y nos complace pasar a ser parte de la historia de crecimiento de Unifrax".

"Esta transacción combina a la perfección con la plataforma de Unifrax, al sumar soluciones de fibras especiales a la plataforma mundial de Unifrax", sostuvieron José E. Feliciano, cofundador y socio gerente de Clearlake, y Colin Leonard, socio de Clearlake. "Esto marca otra adquisición en el recorrido de compra y desarrollo gradual de Unifrax, y complementa la creciente presencia de Unifrax en Asia".

ACERCA DE CLEARLAKE

Clearlake Capital Group, L.P. es una importante empresa inversora fundada en 2006. Con un abordaje enfocado a sectores, la empresa busca asociarse con equipos de gestión de primer nivel brindando capital paciente y a largo plazo a empresas dinámicas que pueden beneficiarse del abordaje de mejora operativa de Clearlake, O.P.S.® Los principales sectores a los que apunta la empresa son la industria y energía; los servicios posibilitados por el software y la tecnología; y los productos de consumo. Clearlake actualmente cuenta con activos por más de USD 10.000 millones y sus capitales de inversión senior lideraron o colideraron más de 100 inversiones. Se puede acceder a más información en www.clearlake.com.

ACERCA DE UNIFRAX

Unifrax es líder mundial en fibras especiales de alto rendimiento y materiales inorgánicos utilizados en aplicaciones de altas temperaturas relacionadas con la industria, las filtraciones, baterías y protección contra incendios que ahorran energía, reducen la contaminación y mejoran la seguridad ante incendios. La empresa cuenta con 31 fábricas en los Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Rusia, Asia, Sudáfrica y Latinoamérica, y tiene aproximadamente 2.300 empleados en todo el mundo. Se puede acceder a más información en www.unifrax.com.

ACERCA DE DX

Shenyang JiuQing Dongxiang Glass Product Co. Ltd (DX) es una empresa de capitales privados. Es una empresa especializada de gran escala que produce productos de vidrio, como materiales de vidrio crudo de componentes normales y fibras de vidrio microfinas.

