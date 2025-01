Unilumin rehausse le gala de la fête du printemps 2025 de CCTV grâce à des solutions LED de pointe

SHENZHEN, Chine, 31 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le 28 janvier, le gala de la fête du printemps 2025 de CCTV a ébloui le public du monde entier, mêlant tradition et technologie de pointe. En tant que partenaire technique de longue date de CCTV, Unilumin a une fois de plus joué un rôle crucial dans la création de visuels scénique à couper le souffle grâce à des solutions d'affichage LED de pointe et à un contenu numérique innovant.

Repousser les limites avec la réalité augmentée, la réalité étendue et les visuels en 3D

In the modern ballet Yi Ren, Unilumin used UE special effects to fully capture its romantic and poetic essence. In Ascending Heights, Unilumin used AI to bring the traditional lion dance to life.

La technologie d'Unilumin a intégré de manière transparente l'IA, la réalité étendue, le jumeau numérique et les techniques de production virtuelle (VP), élargissant la scène au-delà des limites physiques. Le spectacle d'ouverture, Ruyi Dance, mettait en scène un serpent d'or animé par la réalité augmentée, créant un spectacle visuel dynamique. Dans Yi Ren, les effets spéciaux d'Unilumin propulsés par UE ont transformé les mouvements des danseurs en ondulations poétiques, fusionnant la danse et la technologie.

Les écrans 3D sans lunettes d'Unilumin ont permis d'améliorer la communication narrative de la marque. Pour la séquence Alibaba Cloud, une expérience visuelle sur le thème de l'espace lointain a mis en évidence son infrastructure mondiale, démontrant comment les écrans LED immersifs remodèlent la publicité événementielle.

Innovation visuelle pilotée par l'IA

Le système de rendu spatial IA, mis au point avec l'équipe technique de CCTV, a été l'un des points forts de l'événement. Construit autour du cube LED d'Unilumin, il allie le suivi de caméra, la capture de mouvement, le rendu nDisplay et la reconstruction du champ lumineux pour une profondeur et un réalisme inégalés.

Pour les représentations des chanteurs, la technologie informatique spatiale d'Unilumin a transformé la scène en un environnement immersif et évolutif qui se synchronise avec le rythme et l'émotion de la musique. Des effets visuels 3D précis ont transporté les spectateurs dans le récit de la chanson, amplifiant ainsi l'impact émotionnel.

Les pionniers de l'interaction virtuelle entre l'homme et l'IA

Unilumin a fait progresser la technologie humaine numérique en créant un compagnon de scène virtuel qui interagit avec le chanteur en temps réel. Dans Ascending Heights, un lion créé par l'IA, inspiré de la culture chinoise traditionnelle, a occupé le devant de la scène, mettant en évidence le potentiel de l'IA dans l'art de la performance.

Une technologie d'affichage à la pointe de l'industrie

Au-delà du contenu numérique, le matériel d'Unilumin a permis une exécution sans faille. L'écran LED UGNⅡ1.9 a offert un contraste et une clarté exceptionnels, permettant un rendu visuel précis alimenté par l'IA. La série UMini W, dotée des technologies Uni-BLC AI enhancement et EBL+, a fourni un rapport de contraste de 10 000:1 et des images de qualité HDR, contribuant ainsi à la toute première diffusion du gala accessible aux malvoyants et aux malentendants.

Déterminée à repousser les limites de la technologie d'affichage LED, Unilumin continue de redéfinir le design des scènes et les expériences d'événements en direct, offrant des moments inoubliables grâce à la fusion de l'art et de l'innovation.

