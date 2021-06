Unilumin torna-se a primeira empresa chinesa de LED com certificação DCI

A DCI é uma organização de especificação do sistema de cinema digital com foco no desenvolvimento de arquitetura aberta. Os sistemas ou produtos de filmes digitais sem certificação DCI não podem ser aplicados ou promovidos no mercado cinematográfico. A Cinema Screen da Unilumin obteve a certificação DCI, apresentando sua tecnologia líder mundial em telas de cinema de LED!

A mais recente Cinema Screen da Unilumin oferece excelente desempenho de exibição com uma resolução 4K de 4096*2160, gama de cores DCI-P3 e uma super-relação de contraste de 40000:1. Este produto conta com um nível de localização extremamente elevado, que pode realizar o controle independente da cadeia industrial e reduzir significativamente o custo, estabelecendo uma base sólida para a popularização e aplicação das telas de cinema de LED.

As tendências do desenvolvimento do cinema e as telas de cinema de última geração

Estima-se que mais de 100 mil telas de cinema instaladas sejam substituídas nos próximos cinco anos a partir de 2020, conforme revelou a TrendForce ao citar a análise do líder de projetores de cinema Barco sobre as tendências do cinema de 2006 a 2026. Devido à acirrada competição no mercado do cinema, haverá um total de 200 mil telas de cinema até 2023. Os monitores de LED podem facilmente se adequar à tendência de exibição de imagens, que tendem a ser de alta resolução 4K ou até 8K, e os projetores a laser oferecem alta resolução e recursos de projeção com grande quantidade de lúmens, por isso estão penetrando gradualmente no mercado do cinema.

Uma presença abrangente e exploração constante

Como líder no setor de LED, a Unilumin trabalha há muito tempo no mercado de telas de cinema. Por um lado, a Unilumin atribuiu importância à ampla integração de 5G, 4K/8K, 3D e outras tecnologias de filmes de alto formato, promovendo ativamente a aplicação de telas de LED em cinemas.

Por outro lado, a Unilumin realizou ativamente a cooperação externa, que promoveu muito o desenvolvimento conjunto e criou uma base de mercado suficiente para a expansão do mercado de telas de LED para cinema.

Esta certificação DCI representa a mais recente conquista dos esforços da Unilumin no mercado de telas de cinema. No futuro, a Unilumin oferecerá às pessoas uma vida audiovisual melhor com imagens de alta qualidade e uma experiência de visualização imersiva.

