Unindo a Sabedoria dos Cinco Continentes - A primeira conferência de talentos chineses no exterior para o desenvolvimento é aberta em Fuzhou, província de Fujian

FUZHOU, China, 22 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Um relatório da Global Times: No fundo de um coração dedicado, persiste um profundo amor pela pátria. Mais de 60 milhões de chineses trabalham e vivem no exterior, contribuindo para o rejuvenescimento da nação chinesa. Na manhã de 20 de dezembro, a Primeira Conferência de Talentos Chineses no Exterior para o Desenvolvimento da China, organizada em conjunto pela Federação Chinesa de Chineses Retornados do Exterior e pelo Governo Popular da Província de Fujian, foi inaugurada em Fuzhou, Província de Fujian.

A abertura da cerimônia (foto: Huang Dongyi do People's Daily Online) (PRNewsfoto/Global Times)

Com o tema "Unindo a Sabedoria do Talento Chinês no Exterior para Realizar o Sonho Chinês", a conferência está comprometida em criar uma plataforma a nível nacional que reúna chineses no exterior para se reconectar com suas raízes, adotar novas ideias e forjar um consenso, reunindo assim sua sabedoria coletiva para um maior desenvolvimento. Com sede em Fujian e atendendo toda a nação e o mundo, a conferência estendeu convites ao Município de Pequim, à Academia Chinesa de Ciências e ao Município de Suzhou como convidados de honra. Esforços foram realizados para estabelecer diversas plataformas significativas: Uma plataforma de divulgação de políticas referente a setores e talentos relevantes, uma plataforma de interação para profissionais chineses no exterior, uma plataforma de exibição de resultados acadêmicos e inovadores de chineses no exterior e uma plataforma de combinação entre projetos de talentos chineses no exterior e recursos de capital. A meta final é aproveitar as vantagens em função de talentos, recursos e sabedoria dos chineses no exterior para delinear de modo colaborativo o plano para o desenvolvimento futuro.

Mais de 1.000 convidados de 37 países e regiões dos cinco continentes participaram da cerimônia de abertura. Entre eles estavam especialistas e talentos técnicos chineses no exterior, associações profissionais estrangeiras, empresários chineses no exterior, sociedades tecnológicas importantes, jovens empreendedores chineses no exterior, bem como representantes de parques científicos e tecnológicos nacionais, empresas, instituições de pesquisa e grupos de reflexão de alto nível.

A duração da conferência é prevista até 22 de dezembro, com quatro eventos de encontros industriais, duas competições de tecnologia, quatro fóruns temáticos, uma exposição, três atividades de suporte e duas promoções para convidados de honra. Com foco em indústrias emergentes estratégicas, como novas energias e materiais, inteligência artificial, economia marinha e medicina biológica, estes eventos visam facilitar conexões eficazes entre projetos e recursos de talento entre órgãos governamentais, empresas e universidades. Além disto, a série de atividades "Unindo a Sabedoria Chinesa no Exterior" irá envolver elites tecnológicas de todo o mundo para participar de eventos competitivos, a fim de descobrir e nutrir talentos técnicos internacionais e altamente qualificados.

