UnionPay agora aceita por mais de 28 milhões de estabelecimentos fora da China continental, com programa de cashback

XANGAI, 20 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A UnionPay International ("UPI"), líder mundial em serviços de pagamentos, recentemente anunciou que o número de estabelecimentos fora da China continental que passaram a aceitar os serviços da empresa ultrapassou 28 milhões, com um aumento de dois milhões apenas no primeiro semestre deste ano. Em paralelo, a UPI ampliou ainda mais o programa de recompensas com cashback e oito dos principais bancos comerciais da China passaram a emitir cartões participantes do programa. Todos os 28 milhões de estabelecimentos internacionais também participam do programa de reembolsos, além dos outros programas oferecidos pela UPI.

De acordo com os dados da China National Tourism Administration (Administração Nacional do Turismo na China), estima-se que o número de turistas que sairão do país durante o próximo feriado do Dia Nacional Chinês alcance alta recorde. Em parceria com diversas instituições, a UPI lançou uma série de promoções para que os titulares dos cartões possam viajar pelo mundo gastando menos. Entre elas, recompensas de cashback, descontos em estabelecimentos e "envelopes vermelhos" digitais no aplicativo móvel da UnionPay, além de uma oferta especial de 30% de desconto para os titulares de cartões da UnionPay em 80 destinos de viagem em todo o mundo.

Todos os pagamentos têm cashback

A aceitação da UnionPay foi ampliada para 174 países e regiões. Na Ásia-Pacífico e na Europa, os pagamentos por meio da UnionPay estão disponíveis em cerca de 90% dos estabelecimentos e, nos EUA, cerca de 80% dos comércios agora aceitam pagamentos por meio dos cartões de crédito da UnionPay. Os dados da UPI também revelam uma taxa de aceitação cada vez maior em destinos de viagem populares, como a Rússia, onde todo o país passará a aceitar pagamentos através da UnionPay dentro de um ano ou, ainda, a África, em que 50 países e regiões já aceitam, além da Índia, onde a cobertura de aceitação aumentou em cerca de 700.000 estabelecimentos no primeiro semestre de 2019.

Em julho, a UnionPay divulgou seu primeiro programa internacional de recompensas em cashback e oito bancos comerciais da China passaram a emitir cartões de créditos participantes, inclusive o Bank of China e o Industrial and Commercial Bank of China. Os titulares dos cartões que fizerem compras em estabelecimentos de outros países ou online que aceitam os serviços da UnionPay recebem 1% de cashback para cada compra, com uma recompensa máxima de 1.000 yuans por mês. As recompensas podem ser utilizadas em conjunto com outras promoções.

Ofertas especiais para o feriado do Dia Nacional da China

A UPI lançou promoções de amplo acesso para o próximo feriado da "Semana Dourada". Além das recompensas em cashback, os titulares de cartões de 10 bancos determinados recebem cashback extra de até 20% nas compras feitas fora do país com os cartões de crédito da UnionPay.

Além disso, a promoção da UnionPay para o Dia Nacional abrange todos os aspectos de uma viagem internacional, do transporte aos passeios turísticos. A promoção conta com reserva de hotéis no agoda.com e no Travelzoo, aluguel de carros na Hertz em diversos países asiáticos e até visita a museus nos EUA, como o Guggenheim. A promoção também cobre compras em cerca de 300 estabelecimentos famosos, como as galerias Lafayette e o King Power Duty Free, na Tailândia, onde os titulares dos cartões da UnionPay recebem reembolso de até 16.000 Bates tailandeses, quando o valor em compras atinge determinado limite.

Também há promoções para os usuários do aplicativo móvel da UnionPay. De acordo com os dados da UPI, a quantidade total de usuários do aplicativo ultrapassou 200 milhões, e mais de 3 milhões de estabelecimentos em 46 países e regiões aceitam pagamentos através do aplicativo móvel da UnionPay, inclusive por códigos QR e NFC. Durante o feriado da Semana Dourada, os usuários do aplicativo recebem "envelopes vermelhos" virtuais, com valores em recompensas após as compras com os cartões ou o aplicativo da UnionPay em mais de 5.000 estabelecimentos dos EUA, Austrália e Ásia.

Sobre a UnionPay International

A UnionPay International (UPI) é uma subsidiária chinesa da China UnionPay voltada para o crescimento e suporte às operações globais da UnionPay. Em parceria com mais de 2.000 instituições em todo o mundo, a UnionPay International tem aceitação em mais de 174 países e regiões, com emissão de cartões em 56 países e regiões. A UnionPay International oferece serviços de pagamentos de alta qualidade, baixo custo e com alto nível de segurança para a maior base de titulares de cartões do mundo e assegura a conveniência em serviços locais para um número cada vez maior de titulares da UnionPay e estabelecimentos.

