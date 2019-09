UnionPay es aceptada por 28 millones de comercios fuera de China continental con programa de recompensas en dinero

Los pagos con UnionPay están disponibles en cerca de 90% de los comercios en la región de Asia en el Pacífico y Europa

SHANGHÁI, 20 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International ("UPI"), el proveedor líder mundial en servicios de pago, anunció recientemente que el número de comercios adheridos fuera de China continental que aceptan servicios de UnionPay ha superado los 28 millones, con un aumento de dos millones en la primera mitad del año solamente. Mientras tanto, UPI ha expandido aun más su actual programa de recompensas con devolución de efectivo ya que ahora ocho de los principales bancos comerciales de China son emisores de tarjetas adheridas a este programa de UnionPay. Los 28 millones de comercios en otros países están incluidos en el programa, así como también en otros programas de promociones ofrecidos por UPI.

Según estadísticas de la Administración Nacional de Turismo de China, se prevé que el número de turistas salientes durante el próximo feriado por el Día Nacional de China alcance una nueva cifra récord. En unión con diversas instituciones, UPI ha lanzado varias promociones para titulares de tarjetas para que disfruten de un viaje global mientras gastan menos. Estas promociones incluyen recompensas de devolución de efectivo, descuentos en comercios adheridos y "sobres rojos" digitales en la aplicación móvil de UnionPay, además de una oferta especial de 30% de descuento únicamente para titulares de tarjetas de UnionPay en 80 destinos turísticos en todo el mundo.

Cada pago recibe la recompensa de devolución de efectivo

La aceptación de UnionPay se ha expandido a 174 países y regiones. En las regiones de Asia en el Pacífico y Europa, los pagos con UnionPay están disponibles en alrededor de 90% de los comercios; mientras tanto, cerca del 80% de los comercios en EE.UU. ahora aceptan pagos con tarjetas de crédito de UnionPay. Datos estadísticos de UPI también revelan una creciente tasa de aceptación en destinos turísticos emergentes como Rusia, donde todo el país aceptará pagos con UnionPay dentro del término del año; África, donde 50 países y regiones aceptan pagos con UnionPay; e India, donde la cobertura de aceptación aumentó en 700.000 comercios en la primera mitad de 2019.

En julio, UnionPay dio a conocer su primer programa de recompensas con devolución de efectivo en otros países, y ocho bancos comerciales en China lanzaron sucesivamente tarjetas de crédito adheridas a este programa, tales como Bank of China e Industrial and Commercial Bank of China. Los titulares de tarjetas que compren en otros países o en comercios en línea que acepten servicios de UnionPay reciben la devolución de 1% del importe gastado en cada compra, con un tope de recompensa máxima de 1.000 yuanes por mes. Las recompensas son válidas junto con otros beneficios promocionales disponibles.

Ofertas especiales por el feriado del Día Nacional de China

UPI lanzó beneficios promocionales ampliamente accesibles por el próximo feriado de la llamada "Semana Dorada". Además de las recompensas con devolución de efectivo, los titulares de tarjetas de 10 bancos específicos reciben recompensas adicionales de hasta 20% cuando hagan compras en otros países con tarjetas de crédito de UnionPay.

Además, la promoción de UnionPay por el feriado del Día Nacional cubre todos los aspectos de un viaje al exterior, desde el transporte hasta las excursiones. La promoción está disponible para reservar hoteles en agoda.com y Travelzoo, alquilar autos en Hertz en varios países asiáticos e incluso para visitar museos en EE.UU., como el Museo Guggenheim. También se extiende a compras en alrededor de 300 centros comerciales reconocidos, tales como las Galerías Lafayette y King Power Duty Free en Tailandia, donde los titulares de tarjetas de UnionPay reciben un descuento de hasta 16.000 bahts tailandeses cuando el monto de compra llega a determinado límite.

También hay promociones para los usuarios de la aplicación móvil de UnionPay. Según datos estadísticos de UPI, la cantidad total de usuarios de la aplicación ha superado los 200 millones y más de 3 millones de comercios en 46 países y regiones aceptan servicios de pago móvil de UnionPay, incluidos los pagos con código QR y NFC. Durante los feriados por la Semana Dorada, los usuarios de la aplicación reciben "sobres rojos" virtuales que contienen recompensas en dinero después de comprar con tarjetas de UnionPay o la aplicación de la empresa en más de 5.000 comercios en EE.UU., Australia y Asia.

Acerca de UnionPay International

UnionPay International (UPI) es una subsidiaria de China UnionPay concentrada en el crecimiento y soporte del negocio global de UnionPay. En asociación con más de 2.000 entidades en todo el mundo, las tarjetas de UnionPay International son aceptadas en 174 países y regiones y emitidas en 56 países y regiones. UnionPay International brinda servicios de pago seguros, económicos y de alta calidad en otros países a la mayor base de titulares de tarjetas del mundo, y ofrece servicios locales convenientes a un creciente número de titulares de tarjetas y comercios adheridos a UnionPay a nivel mundial.

