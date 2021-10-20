UnionPay International и Банк «Солидарность» запустили сервис Money Express для упрощения международных переводов

МОСКВА, 20 октября 2021 /PRNewswire/ - UnionPay International («UPI»), ведущий мировой поставщик платежных услуг, рад сообщить об успешном запуске сервиса UnionPay Money Express с 1 октября 2021 года совместно с Банком «Солидарность». С этого момента клиенты Банка могут осуществлять быстрые трансграничные переводы со своего счета или карты в Китай и страны СНГ без посещения отделения Банка.

Клиенты, имеющие счет или карту Банка «Солидарность», могут переводить денежные средства через границу независимо от своего местонахождения, просто используя мобильное приложение Банка «Солидарность Онлайн» или получив доступ к системе «Интернет Банк» в отделении банка.

Money Express представляет собой услугу UPI по трансграничным денежным переводам, которая была запущена в 45 странах и регионах, включая США, Японию, Сингапур, Австралию, Великобританию и Россию. В отличие от традиционных трансграничных телеграфных переводов, Money Express заранее рассчитывает обменный курс и зачисляет денежный перевод напрямую на счет UnionPay получателя в большинстве случаев в режиме реального времени. Чтобы упростить процесс для пользователей, для совершения перевода требуется только имя получателя и номер карты UnionPay.

Ся Юй, глава российского офиса UnionPay International, сообщил: «За последний год объем денежных переводов через наш сервис Money Express увеличился. Мы рады, что все больше российских банков подключаются к Money Express, предлагая локальным клиентам удобный, быстрый и безопасный способ перевода средств на карты UnionPay».

Банк «Солидарность» инициировал акцию, позволяющую клиентам осуществлять переводы Money Express в Республику Узбекистан без уплаты комиссии банка до 31 декабря 2021 года. Подробнее о правилах акции читайте здесь.

О банке Солидарность

Банк «Солидарность», рейтинг B+(RU), прогноз «Позитивный», входит в 100 наиболее надежных Банков России, лауреат наград за достижения в области экономики и финансов на региональном и федеральном уровнях.

О компании UnionPay International

UnionPay - это международная платежная система, основанная в 2002 году. Деятельность UnionPay International направлена на развитие и поддержку глобального бизнеса UnionPay. В настоящее время сеть приема платежей UnionPay расширилась до 180 стран и регионов, а 70 стран и регионов выпустили карты UnionPay. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: http://www.unionpayintl.com/ru/.

http://www.unionpayintl.com/ru/

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SOURCE UnionPay International