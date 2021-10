UnionPay International et la banque Solidarnost co-lancent le service Money Express pour simplifier les virements transfrontaliers

MOSCOU, 21 octobre 2021 /PRNewswire/ -- UnionPay International (« UPI »), un important fournisseur mondial de services de paiement, a le plaisir d'annoncer le lancement du service UnionPay Money Express le 1er octobre 2021, conjointement avec la banque Solidarnost. Les clients des banques peuvent effectuer des virements transfrontaliers rapides depuis leur compte ou leur carte vers la Chine et les pays de la Communauté des États indépendants (CEI) sans se rendre dans une succursale Solidarnost.

Les clients titulaires d'un compte ou d'une carte de la banque Solidarnost peuvent effectuer des virements transfrontaliers, où qu'ils se trouvent, en utilisant simplement l'application mobile « Solidarnost Online » de la banque ou en accédant aux services bancaires par Internet dans les succursales de la banque.

Money Express est le service transfrontalier d'envois de fonds d'UPI qui a été lancé dans 45 pays et régions, dont les États-Unis, le Japon, Singapour, l'Australie, le Royaume-Uni et la Russie. Contrairement aux virements télégraphiques transfrontaliers traditionnels, Money Express est en mesure de fixer un taux de change favorable à l'avance et de déposer le versement directement sur le compte UnionPay du destinataire en temps réel dans la plupart des cas. Pour simplifier le processus pour les utilisateurs, seuls le nom du destinataire et le numéro de carte UnionPay sont requis pour effectuer le transfert.

Xia Yu, responsable de la branche russe d'UnionPay International, a déclaré : « Au cours de la dernière année, le volume de transferts d'argent via notre service Money Express a augmenté. Nous sommes heureux de voir que de plus en plus de banques russes ont rejoint le service Money Express, offrant aux clients locaux un moyen pratique, rapide et sécurisé pour transférer des fonds vers les cartes UnionPay".

La banque Solidarnost a lancé une promotion permettant aux clients d'effectuer des virements Money Express vers la République d'Ouzbékistan sans payer de commission bancaire avant le 31 décembre 2021. Pour en savoir plus sur les règles de la promotion, cliquez ici.

À propos de la banque Solidarnost

La banque Solidarnost se classe parmi les plus grandes institutions financières russes avec une note B+(RU) et une perspective « stable ». La banque est parmi les plus fiables en Russie, remportant des prix pour des réalisations dans le domaine de l'économie et de la finance aux niveaux régional et fédéral.

À propos d'UnionPay International

UnionPay est un système de paiement international créé en 2002. UnionPay International se concentre sur la croissance et le soutien des activités mondiales d'UnionPay. Actuellement, le réseau d'acceptation des paiements d'UnionPay s'étend à 180 pays et régions, et 70 pays et régions ont émis des cartes UnionPay.

http://www.unionpayintl.com/ru/

