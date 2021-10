UnionPay International i Bank Solidarnost wspólnie uruchamiają usługę Money Express w celu uproszczenia międzynarodowych przekazów pieniężnych

MOSKWA, 20 października 2021 r. /PRNewswire/ -- UnionPay International ("UPI"), czołowy międzynarodowy dostawca usług płatniczych, z przyjemnością ogłasza wprowadzenie usługi UnionPay Money Express do oferty Banku Solidarnost, dostępnej od 1 października 2021 r. Klienci banku mogą dokonywać szybkich przelewów międzynarodowych ze swojego rachunku lub karty do Chin i krajów Wspólnoty Niepodległych Państw bez konieczności wizyty w oddziale Banku Solidarnost.

Posiadacze rachunku lub karty w Banku Solidarnost mogą przelewać środki do innych krajów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Solidarnost Online lub systemu bankowości internetowej w oddziałach Banku.

Money Express to usługa UPI umożliwiająca przekaz środków do innych krajów, którą uruchomiono w 45 państwach i regionach, w tym w USA, Japonii, Singapurze, Australii, Wielkiej Brytanii i Rosji. W odróżnieniu od tradycyjnych międzynarodowych transferów telegraficznych, Money Express umożliwia wcześniejsze ustawienie korzystnego kursu wymiany i uznanie kwoty przekazu bezpośrednio na rachunku UnionPay adresata środków, w większości przypadków w czasie rzeczywistym. W celu uproszczenia całej procedury dla użytkowników, do wykonania przelewu potrzebne jest tylko nazwisko odbiorcy i numer karty UnionPay.

Xia Hu, dyrektor rosyjskiego oddziału UnionPay powiedział: „W ostatnim roku wartość przekazów pieniężnych dokonywanych za pośrednictwem usługi Money Express znacznie wzrosła. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że coraz więcej rosyjskich banków oferuje usługę Money Express, zapewniając swoim klientom wygodną, szybką i bezpieczną metodę przelewania środków na karty UnionPay".

Bank Solidarnost rozpoczął akcję promocyjną umożliwiającą klientom dokonanie przelewów Money Express do Republiki Uzbekistanu bez prowizji bankowej do 31 grudnia 2021 roku. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest tutaj.

Bank Solidarnost zajmuje wysoką pozycje pośród rosyjskich instytucji finansowych, z oceną ratingową na poziomie B+(RU) i stabilną perspektywą. Bank należy do najbardziej rzetelnych w Rosji, zdobywając nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i finansów na szczeblu regionalnym i federalnym.

UnionPay jest systemem płatności międzynarodowych założonym w 2002 roku. UnionPay International koncentruje się na rozwoju i wsparciu działalności UnionPay na rynku globalnym. Obecnie obszar, w którym akceptowane są płatności UnionPay obejmuje 180 krajów i regionów, przy czym karty UnionPay wydawane są w 70 krajach i regionach.

