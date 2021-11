UNIQLO crea Tomorrow Wonderland en la China Import Expo mediante el arte y la ciencia de LifeWear

Creando un Tomorrow Wonderland mediante el arte y la ciencia de LifeWear

El tema de Tomorrow Wonderland encarna el concepto de LifeWear de UNIQLO, que se inspira en las necesidades de la vida en constante evolución. El espacio de 1.000 metros cuadrados mostrará la innovación y las tecnologías que hay detrás de los productos icónicos de UNIQLO a lo largo de ocho zonas, incluyendo las líneas sin costuras, de punto 3D de nueva dimensión e Hybrid Down, así como zonas dedicadas a la sostenibilidad y a la nueva tienda insignia global UNIQLO BEIJING SANLITUN.

Los visitantes del stand serán recibidos por un vestido gigante de punto 3D de 2,5 metros creado con la tecnología WHOLEGARMENT®. Combinando moda, tecnología y sostenibilidad, el punto 3D ahorra hilo y confección, permitiendo un acabado sin costuras que se ajusta al cuerpo, logrando una experiencia de uso elegante y confortable.

En previsión de un próximo gran evento deportivo y del actual entusiasmo por los deportes de invierno en China, Tomorrow Wonderland también presenta productos icónicos de UNIQLO para el clima frío, entre ellos Hybrid Down, que emplea una tecnología de relleno compuesta por plumón de alta calidad y materiales de relleno funcionales que absorben la humedad para generar calor. Diseñado en colaboración con el embajador global de la marca UNIQLO y snowboarder profesional Ayumu Hirano, Hybrid Down cuenta con diseños ligeros, flexibles e increíblemente cálidos, perfectos incluso para los días más fríos del invierno.

En respuesta a la creciente importancia de las iniciativas ecológicas y el desarrollo con bajas emisiones de carbono, UNIQLO ha establecido una zona Oasis of Tomorrow en el stand. Esta zona destaca conceptos de diseño de productos sostenibles como los vaqueros BlueCycle, que reducen hasta un 99% la cantidad de agua utilizada en el proceso de acabado de los vaqueros. Los visitantes también pueden ver de primera mano una exposición poco común del Proyecto de Bordado Miao de UNIQLO, una iniciativa de sostenibilidad creada para preservar las técnicas de bordado tradicionales del pueblo Miao que ayuda a garantizar que no se pierdan importantes tradiciones culturales. En esta zona se expondrá un bordado Miao de un metro cuadrado titulado Life and Growth in Nature.

Otras zonas que se presentarán en Tomorrow Wonderland son UT (camiseta gráfica de UNIQLO), UNIQLO Essentials y un avance de la colección de +J Otoño/Invierno 2021.

Un nuevo punto de referencia para el comercio minorista digital en China

La tienda insignia global UNIQLO BEIJING SANLITUN, la tercera tienda insignia de la empresa en China continental y la primera en Pekín, se inaugurará el sábado 6 de noviembre. La nueva tienda se relacionará con las tradiciones y la sociedad chinas, incorporando la tecnología, el arte, la cultura, la creatividad y la sostenibilidad para crear una experiencia LifeWear a través de instalaciones seleccionadas. UNIQLO también pretende atraer a los jóvenes chinos que frecuentan el moderno distrito comercial de Sanlitun, proporcionando una experiencia de compra que fusiona las ofertas online y offline, estableciendo un nuevo punto de referencia para la venta digital al por menor en China.

La nueva tienda ofrecerá a los clientes experiencias de compra inventivas y únicas a través de instalaciones que transmiten la funcionalidad de productos representativos de UNIQLO, exposiciones de arte y la primera UNIQLO FLOWER de China continental. La tienda también cuenta con el primer suelo especial UT de Pekín, el primer taller de personalización UTme! de Pekín y el debut de "New Culture Style", la primera colección UT creada en colaboración con el artista chino Lao Shu (cuyo nombre real es Liu Shuyong), especializado en representar la vida contemporánea con pintura de tinta.

UNIQLO abrió su primera tienda en China en septiembre de 2002, y actualmente la empresa cuenta con unos 850 puntos de venta en más de 180 ciudades de la China continental. UNIQLO expuso por primera vez en la China International Import Expo en 2020, donde atrajo la atención y los elogios de los medios de comunicación y de la industria. UNIQLO expondrá en la feria en 2021 por segundo año consecutivo y también tiene previsto exponer en la CIIE 2022.

Para más información: https://h.uniqlo.cn/home/UQBJ

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1680076/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1680078/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1680079/3.jpg

