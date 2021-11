UNIQLO tient sa première exposition à la China Import Expo : The Art and Science of LifeWear

« En tant que marque mondiale de vêtements, UNIQLO s'engage à améliorer la vie de chacun grâce à des vêtements conçus selon la philosophie LifeWear. Nous sommes heureux de participer à la CIIE cette année encore et avons créé Tomorrow Wonderland pour montrer comment LifeWear continue d'évoluer grâce au design, à l'artisanat et à l'innovation technologique, établissant une nouvelle norme pour ce que peuvent être les vêtements pour les consommateurs en Chine et dans le monde entier » a déclaré Jalin Wu, directeur général de Fast Retailing Group et directeur du marketing d'UNIQLO Greater China. « Dans le cadre de notre engagement à créer un avenir meilleur avec nos clients en Chine et à atteindre une prospérité commune, UNIQLO ouvrira demain son premier magasin phare mondial à Beijing. Nous continuerons à proposer des produits et services innovants de qualité mondiale à un plus grand nombre de clients en Chine et dans le monde. »

Créer un Tomorrow Wonderland grâce à l'art et à la science de LifeWear

Le thème de Tomorrow Wonderland incarne le concept UNIQLO de LifeWear, qui s'inspire des besoins en constante évolution de la vie. L'espace de 1 000 mètres carrés présentera l'innovation et les technologies qui sous-tendent les produits emblématiques d'UNIQLO dans huit zones, notamment les lignes sans couture, la nouvelle dimension 3D Knit et Hybrid Down, ainsi que des zones consacrées au développement durable et au nouveau magasin phare mondial UNIQLO BEIJING SANLITUN.

Les visiteurs du stand seront accueillis par une robe géante de 2,5 mètres en tricot 3D créée à l'aide de la technologie WHOLEGARMENT®. Combinant la mode, la technologie et la durabilité, 3D Knit permet d'économiser du fil et de la confection, et offre une finition sans couture qui s'adapte au corps, pour une expérience de port élégante et confortable.

En prévision d'un événement sportif majeur à venir et de l'enthousiasme actuel pour les sports d'hiver en Chine, le Tomorrow Wonderland présente également des produits UNIQLO emblématiques pour le temps froid, notamment le duvet hybride, qui utilise une technologie de remplissage composite avec du duvet de haute qualité et des matériaux de remplissage fonctionnels qui absorbent l'humidité pour générer de la chaleur. Conçu en collaboration avec Ayumu Hirano, ambassadeur de la marque UNIQLO et snowboarder professionnel, Hybrid Down est léger, flexible et incroyablement chaud, parfait pour les journées d'hiver les plus froides.

En réponse à l'importance croissante des initiatives vertes et du développement à faible émission de carbone, UNIQLO a créé une zone Oasis of Tomorrow sur le stand. La zone met en avant des concepts de conception de produits durables tels que les jeans BlueCycle, qui réduisent jusqu'à 99 % la quantité d'eau utilisée dans le processus de finition des jeans. Les visiteurs pourront également voir de près une exposition rare du projet UNIQLO de broderie Miao - une initiative de durabilité créée pour préserver les techniques de broderie traditionnelles du peuple Miao, qui permet de s'assurer que d'importantes traditions culturelles ne se perdent pas. Une broderie Miao d'un mètre carré, intitulée Life and Growth in Nature (Vie et croissance dans la nature), sera exposée dans cette zone.

Parmi les autres zones présentes au Tomorrow Wonderland figurent UT (T-shirt graphique UNIQLO), UNIQLO Essentials et une avant-première de la collection +J automne/hiver 2021.

Une nouvelle référence pour la vente au détail numérique aux consommateurs en Chine

UNIQLO BEIJING SANLITUN Global Flagship Store, le troisième magasin phare mondial de la société à ouvrir en Chine continentale et le premier à Beijing, ouvrira ses portes le samedi 6 novembre. Le nouveau magasin s'inspirera des traditions et de la société chinoises, en intégrant la technologie, l'art, la culture, la créativité et la durabilité pour créer une expérience LifeWear à travers des installations bien pensées. UNIQLO vise également à s'engager auprès des jeunes Chinois qui fréquentent le quartier commerçant à la mode de Sanlitun en leur offrant une expérience d'achat qui combine les offres en ligne et hors ligne, établissant ainsi une nouvelle référence pour la vente au détail numérique aux consommateurs en Chine.

Le nouveau magasin offrira aux clients des expériences de shopping inventives et uniques grâce à des installations illustrant la fonctionnalité de produits UNIQLO représentatifs, des expositions d'art et la première UNIQLO FLOWER de Chine continentale. Le magasin présente également le premier sol spécial UT de Beijing, le premier atelier de personnalisation UTme ! de Beijing, et le lancement de « New Culture Style », la première collection UT créée en collaboration avec l'artiste chinois Lao Shu (de son vrai nom Liu Shuyong), qui se spécialise dans la représentation de la vie contemporaine à l'aide de peintures à l'encre.

UNIQLO a ouvert son premier magasin en Chine en septembre 2002, et la société exploite actuellement environ 850 points de vente dans plus de 180 villes du continent. UNIQLO a participé pour la première fois à l'Exposition internationale des importations de Chine en 2020, où elle a attiré l'attention et les éloges des médias et de l'industrie. Exposant au salon en 2021 pour la deuxième année consécutive, UNIQLO prévoit également d'exposer au CIIE 2022.

