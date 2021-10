Unispace a fait l'acquisition de l'entreprise Downstream qui leur permettra à emporter la conception basée sur l'expérience autour le monde.

Steve Quick, le PDG globale de Unispace a expliqué que « le lieu de travail n'est plus seulement un endroit, l'attention est désormais l'expérience. L'équipe Downstream et leur façon d'aborder des projets améliora notre capacité de donner aux clients les moyens de créer les environnements qui ont le meilleur impact sur leur asset le plus précieux, leurs employés. Ce dernier est notre engagement d'aller au-delà du discours et de passer à l'action.

Les employés de Downstream vont s'unir avec l'équipe globale de Unispace, qui renforcera les compétences actuelles de la commercialisation et de la conception technique des espaces. Ce sont les outils clés pour la création des expériences captivantes et engageantes pour leurs clients. Le siège social de Downstream se trouve à Portland dans l'état d'Oregon aux États-Unis, mais l'entreprise compte aussi les bureaux globaux à Amsterdam et Melbourne. L'acquisition de Downstream augmentera la présence physique de Unispace. Dès que son établissement en 2010, Unispace a réalisé plus de 5, 500 projets concernant la création innovante des lieux de travail qui font un total d'environ 4,700,000 mètres carrés en 26 pays. Malgré le tumulte que la pandémie Covid-19 a provoqué pendant les derniers 18 mois, la performance économique pendant la première moitié de 2021 a été forte. Comme résultat, l'entreprise s'est renforcée mondialement.

« Nous avons travaillé avec Unispace pendant quelques années, et maintenant nous sommes impatients d'unir nos équipes et profiter de nos compétences mutuelles à l'occasion de réinventer le lieu de travail tel que nous le connaissons. » a rapporté Tim Canfield, le PDG de Downstream. Les employés et les clients d'aujourd'hui demandent des environnements qui leur offrent une expérience et qui sont fortement renforcés par une Identité commercial. Aujourd'hui, ces endroits doivent attirer les gens pour la collaboration et la socialisation afin de créer des connections interpersonnelles et professionnelles. Ensemble, nous serons plus capables de réaliser cette réinvention. »

« Notre stratégie de croissance mondiale est basée sur l'amélioration de notre capacité à mettre en position nos clients pour qu'ils prospèrent dans un environnement nouveau. Cette acquisition nous permet de combiner une maitrise de la conception expérientielle de classe mondiale avec une approche intégrée de la stratégie, de la conception et de la construction, tout en donnant à nos clients la confiance dans la qualité et la cohérence des espaces que nous créons en collaboration avec eux. Par ailleurs, Unispace et Downstream partagent les mêmes valeurs ; nos deux cultures embrassent intrinsèquement le changement avec un engagement envers l'innovation la DE&I (la diversité, l'égalité et l'inclusion), la citoyenneté et une véritable passion pour la création des expériences qui mettent au cœur les personnes pour qui nous les avons créés » a déclarée Quick. « Nous croyons que cette acquisition et notre collaboration mutuelle représente un changement profond pas seulement pour nos clients, mais pour l'industrie en générale ».

Unispace

En 2010, Unispace a révolutionné le modèle de la création des environnements de travail en intégrant une approche commune qui combine la stratégie, la conception et la mise en œuvre de leurs projets, ce qui en fait des leaders du secteur. Aujourd'hui, l'entreprise continue de suivre le rythme du changement avec une approche du début à la fin qui est adaptée aux marques mondiales en constante évolution. Unispace crée des environnements de travail internationaux basés sur des partenariats collaboratifs avec les clients, en utilisant les meilleures technologies du secteur.

Downstream

Avec plus de 20 ans d'expérience, Downstream est une communauté de designers, d'experts technologiques, de développeurs de contenu, de account managers et de responsables de production. Collectivement, ils sont une entreprise pionnière dans la communication de marque, atteignant le monde entier, créant des expériences axées sur les marques convaincantes pour certaines des entreprises les plus grandes et les plus dynamiques au monde. Avec trois hubs mondiaux, qui se trouvent à Portland, Amsterdam et Melbourne, Downstream exploite les dernières connaissances et est constamment à la recherche de nouvelles technologies et méthodologies pour rendre l'impossible possible

CONTACT: Lisa Karel, [email protected], (407) 733-2101

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1653863/Deliveroo_Headquarters__London_UK.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1653864/University_of_Oregon_Matthew_Knight_Arena__Eugene_OR.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1653866/Telstra_Customer_Experience_Centre__Sydney_AU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653865/Unispace_logo_Logo.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1653909/Unispace_x_Downstream.mp4

Related Links

https://www.unispace.com/



SOURCE Unispace