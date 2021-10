Unispace przejmuje Downstream - globalną firmę z branży projektowania doświadczeń użytkownika

Pracownicy Downstream dołączą do światowego zespołu Unispace, wnosząc specjalistyczną wiedzę w zakresie brandingu i projektowania technicznego przestrzeni. Przejęcie Downstream, spółki z siedzibą w Portland w stanie Oregon, której globalne biura mieszczą się w Amsterdamie i Melbourne, zwiększy też fizyczny zasięg Unispace. Spółka działa obecnie w 48 lokalizacjach w 26 krajach.

„Współpracowaliśmy z Unispace od kilku lat i cieszymy się, że możemy połączyć nasze zespoły i skorzystać ze wspólnej wiedzy, by wykorzystać szansę wymyślenia na nowo przestrzeni, jaką znamy – powiedział Tim Canfield, dyrektor generalny Downstream. - Dzisiejsi pracownicy i klienci oczekują środowisk dostosowanych i odzwierciedlających styl marki, które pomagają im we współpracy, integracji i łączności. Wspólnie możemy zapewnić doskonałe rozwiązania w tym zakresie".

„Nasza globalna strategia rozwoju obejmuje głównie zwiększanie naszych możliwości wspomagania rozwoju klientów w nowym środowisku. To przejęcie pozwala nam na połączenie światowej klasy wiedzy w dziedzinie projektowania doświadczeń użytkowników ze zintegrowanym podejściem do strategii, projektowania i budownictwa, co daje naszym klientom pewność jakości i spójności tworzonych przez nas przestrzeni. Ponadto Unispace i Downstream wyznają podobne wartości; obie kultury organizacyjne stawiają na zmiany i zaangażowanie w innowacje, różnorodność, równość i integrację, obywatelską postawę i prawdziwą pasję do tworzenia doświadczeń skoncentrowanych na ludziach – powiedział Quick. - Jesteśmy przekonani, że stworzymy w ten sposób ogromną wartość dla naszych klientów i całej branży".

Od czasu założenia w 2010 r. Unispace opracował ponad 5,5 tys. projektów miejsc pracy obejmujących łączny obszar 50 mln metrów kwadratowych. Mimo problemów związanych z pandemią COVID-19, Unispace odnotował bardzo dobre wyniki w pierwszej połowie 2021 r., rozwijając działalność na całym świecie.

Unispace

W 2010 r. spółka Unispace zrewolucjonizowała model tworzenia miejsc pracy wykorzystując najlepsze w branży, połączone podejście do strategii, projektowania i dostarczania. Dziś spółka nadąża za tempem zmian dzięki zwinnej i kompleksowej strategii pasującej do nieprzerwanie rozwijających się światowych marek. Unispace tworzy miejsca pracy oparte o ścisłą współpracę z klientami, dostarczane płynnie niezależnie od granic państw i oparte o najlepszą wiedzę i technologię w branży.

Downstream

Mający ponad 20-letnie doświadczenie Downstream jest społecznością wizjonerskich projektantów, twórców treści, kierowników ds. klientów i liderów produkcji. Wspólnie stanowią spółkę, będącą liderem w dziedzinie komunikacji marek i obejmującą cały świat, która buduje fascynujące doświadczenia dla marek największych i najbardziej dynamicznych firm globu. Dzięki trzem globalnym ośrodkom – w Portland, Amsterdamie i Melbourne, Downstream wykorzystuje najnowsze informacje i ciągle poszukuje nowych technologii i metod tworzenia, tego, co wydaje się niemożliwe.

