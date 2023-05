United Group choisit Enghouse Networks comme partenaire privilégié pour fournir des services de messagerie mobile dans l'ensemble du groupe

MARKHAM, ON, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de télécommunications, a annoncé aujourd'hui le début d'un partenariat prometteur visant à fournir la prochaine génération de services de messagerie en Europe du Sud-Est. United Group, une société dynamique de télécommunications et de médias très présente dans la région, a choisi Enghouse comme partenaire privilégié de messagerie mobile pour l'ensemble du groupe, y compris la Grèce et la Slovénie.

Un partenariat fondé sur la confiance et le respect des engagements

En 2022, United Group a lancé un appel d'offres pour la Slovénie et la Grèce auprès de fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins en matière de messagerie et de traitement des appels. La sélection d'Enghouse comme fournisseur privilégié s'appuie sur le travail existant avec les entreprises du groupe et de la région.

Enghouse a commencé à travailler avec les sociétés de United Group en Bulgarie. Vivacom recherchait une solution de messagerie capable de consolider et de simplifier le réseau tout en réduisant les coûts récurrents. Enghouse, qui opérait déjà dans la région, a pu répondre avec succès à ces besoins. Après le déploiement fructueux du projet Vivacom, Enghouse s'est également associé à United Group Telemach Croatia pour mener à bien un autre déploiement fructueux.

United Group est un groupe actif, dynamique et en pleine croissance dans le secteur des télécommunications. Il est motivé par la rapidité, l'efficacité et la qualité des services offerts à sa base d'abonnés, des qualités évidentes qu'il recherchait pour son partenaire de messagerie.

« United Group est un fournisseur de services de télécommunications rapide, efficace et axé sur la qualité et nous voulons sélectionner des partenaires qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs commerciaux rapidement et efficacement et qui sont conformes à nos normes de développement durable. Nous pensons qu'Enghouse offre des avantages qualitatifs et économiques qui nous aident à atteindre nos objectifs », a déclaré Marko Miletić, directeur exécutif des réseaux centraux chez United Group.

« Enghouse Networks a été choisi comme fournisseur privilégié pour répondre aux besoins de United Group en matière de messagerie mobile d'entreprise en raison de nos antécédents en matière d'excellence technique, de fiabilité et de respect des délais, a commenté John Ryan, vice-président des ventes pour la région EMOA chez Enghouse Networks. United Group considère Enghouse comme une société digne de confiance, compétente et expérimentée, et nous sommes impatients d'approfondir notre partenariat afin de fournir des services de messagerie modernes dans toute la région. »

Consolider, simplifier et moderniser

La plateforme de messagerie mobile d'Enghouse fournit une plateforme unifiée pour toutes les exigences en matière de messagerie mobile et de traitement des appels. Elle permet de moderniser et de simplifier l'architecture du réseau tout en réduisant les coûts d'exploitation. Elle offre aux opérateurs un ensemble d'avantages réels permettant un déploiement rapide et ordonné et la fourniture de services de nouvelle génération.

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un fournisseur mondial fiable de technologies et de solutions de télécommunications. Notre engagement est de fournir avec succès des solutions qui peuvent permettre la transformation numérique, créant ainsi une communauté mondiale connectée. De la périphérie au cloud, nos applications permettent aux entreprises de communication et de médias de nouvelle génération, à la défense, aux agences de sécurité publique et aux services publics de planifier, concevoir, développer, surveiller, protéger et simplifier la complexité du réseau de manière fiable, dans un environnement 5G, IoT, cloud, d'IA, NFV et SDN indépendant des fournisseurs. Le portefeuille de technologies d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure réseau, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), les systèmes de soutien aux opérations (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web www.enghousenetworks.com.

À propos de United Group

Basé aux Pays-Bas, United Group est le principal opérateur de télécommunications et de médias en Europe du Sud-Est. Présent dans huit pays, il compte plus de 15 millions d'utilisateurs et près de 15 000 employés. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à près de 2,7 milliards d'euros. United Group dispose de la plus grande couverture réseau de la région et offre aux utilisateurs la sélection la plus attrayante de contenus télévisuels du monde entier. Des investissements importants dans l'infrastructure numérique, le contenu et la technologie garantissent l'excellence des produits et des services qu'il propose à ses clients. United Group est détenu majoritairement par BC Partners, l'une des plus grandes sociétés d'investissement mondiales, depuis mars 2019.

Contact d'Enghouse Networks : Balvinder Sandhu, directeur de la génération de la demande, tél. : +44 (0)1628 641 789, e-mail : [email protected]

SOURCE Enghouse Systems Limited