- United Imaging Healthcare presenta la primera MRI de campo ultra-alto de cuerpo entero 5.0t del mundo, uMR Jupiter 5.0t, en ECR

-- junto con otras tecnologías revolucionarias

VIENA, 3 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La primera resonancia magnética 5.0T de todo el cuerpo del mundo, uMR Jupiter 5.0T, se presentó por primera vez internacionalmente junto con los productos insignia integrales de United Imaging Healthcare en todas las modalidades, incluidas PET/CT, PET/MR, MR, CT y DR, en la Sociedad Europea de Radiología (ECR) del 1 al 5 de marzo en Viena, Austria.

The world's first whole-body ultra-high field 5.0T MRI, the uMR Jupiter 5.0T unveiling ceremony

uMR Jupiter 5.0T, como una especie completamente nueva, se está diferenciando del paquete. Ha dominado con éxito los desafíos técnicos de la resonancia magnética de campo ultra-alto y ahora es la primera máquina del mundo en lograr aplicaciones clínicas de todo el cuerpo. Gracias a su mayor resolución y SNR de 5.0t, los radiólogos ahora pueden visualizar estructuras anatómicas que anteriormente no se vistieron en 3.0T MRI. Esta característica mejora la confianza del diagnóstico y facilita la planificación preoperatoria precisa.

Además, el innovador imán 5.0T podría instalarse en una habitación de tamaño de 3.0T, lo que la hace más accesible para los profesionales de la salud. Potencialmente, el uMR Jupiter 5.0T abrirá un nuevo terreno en la medicina de precisión, la medicina traslacional y más allá.

Además de exhibir el uMR Jupiter 5.0T, el stand también contará con la plataforma de tecnología uAIFI, que se dedica a empoderar a los escáneres uMR y hacer que la IA sea accesible para todos. La plataforma de tecnología uAIFI se basa en una serie de aplicaciones de IA avanzadas e innovaciones de hardware, lo que hace que las imágenes de alta calidad sean más alcanzables, más rápidas y más fáciles, al tiempo que ofrece soluciones modernas para la atención al paciente. Un ejemplo es ACS, la primera tecnología de aceleración de RM asistida por el mundo que ha sido autorizada por la FDA. ACS introduce en una nueva era de la aceleración de RM para imágenes 2D y 3D; otro ejemplo es EasySense, la primera solución de radar de ondas milímetro de doble fuente de la industria. Esta tecnología innovadora proporciona a los pacientes una experiencia "sin cinturón", al tiempo que agiliza el flujo de trabajo para los profesionales de la salud.

A través del empoderamiento integral de uAIFI, uMR tiene un potencial aún mayor para ofrecer capacidades de imagen más potentes y una experiencia de examen mejorada.

Los visitantes de ECR pueden explorar más aplicaciones clínicas de más tecnologías de vanguardia en el stand de United Imaging y obtener valiosas ideas comerciales en los dos simposios mantenidos en conjunto con el evento: "Empoderando la resonancia magnética con la tecnología uAIFI: logro de lo imposible de obtener imágenes" y "Mejorar resultados clínicos a través de soluciones de imágenes de próxima generación".

"Nuestro impulso constante por la innovación y la atención a las necesidades clínicas y de los pacientes le dan a nuestros productos una ventaja incluso en una de las regiones más competitivas", dijo el doctor Jusong Xia, presidente de negocios internacionales de United Imaging Healthcare. "Como una de las reuniones médicas más grandes de Europa, ECR convoca a profesionales de radiología, radiografías, físicos y representantes de la industria. Es una gran oportunidad para mostrar nuestras capacidades a las partes interesadas de la industria y aumentar el conocimiento de la marca en esta industria. Como nuevo actor de la innovación aspiracional en Europa, tenemos previsto mostrar nuestra pasión por el cambio en el evento", agregó.

En 2019, Polonia instaló su primer PET/CT (uMI®), que representa el inicio de United Imaging en el mercado europeo. A principios de 2022, United Imaging entró de forma más profunda en Europa occidental con su primer PET/CT Digital uMI780 instalado en Italia, e instalaciones secuenciales de los productos de cartera completos en Italia, incluida los primeros 75 cm de ultra amplia, 3.0t uMR omega en Europa. "Europa tiene un mercado de salud muy maduro con una feroz competencia. Hemos puesto muchas inversiones en el mercado europeo. En 2019, por ejemplo, establecimos nuestra filial en Varsovia y ahora tenemos un equipo local bien equipado que incluye marketing, formación y servicio postventa para cientos de clientes en toda Europa", agregó el vicepresidente y director general de Europa, Lukasz Mizerka.

La radiología es una parte crucial de la atención médica que sigue a las personas en el camino de su vida. El tema del ECR, "El ciclo de la vida", que reconoce la conexión de la radiología con la atención médica en todas las fases de la vida, enfatiza la importancia de la radiología en la atención médica. "United Imaging, un innovador global en equipos de imágenes médicas y radioterapia de vanguardia, está seguro que las imágenes médicas pueden mejorar la vida de las personas. Al promover la innovación tecnológica, United Imaging se dedica a lograr su misión de Equal Healthcare for All™. En 59 países y regiones en todo el mundo, incluidas China, Estados Unidos, Europa, Japón, India, el sudeste asiático, África, América del Sur y Medio Oriente, nuestros productos se utilizan en más de 10.400 hospitales y plantas de investigación", destacó el doctor Qiang 'Al 'Zhang, presidente y consejero delegado conjunto de United Imaging Healthcare.

United Imaging continúa presionando para la innovación en tecnología médica e investigación al colaborar con instituciones de investigación clínica y científica de renombre mundial como la Universidad de Yale, la Universidad de Washington en St. Louis y la Universidad de Texas, por citar algunas. Desde su establecimiento en 2011, la compañía ha crecido en todo el mundo con filiales y centros de I+D en China, Estados Unidos, Japón, Malasia, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, etc., atendiendo a miles de institutos médicos y de investigación. Hasta ahora, United Imaging ha lanzado más de 90 productos innovadores, con tecnologías centrales desarrolladas internamente, que son reconocidas globalmente por el rendimiento líder mundial.

(Nota: El uMR Jupiter 5.0T no tiene marca CE, aún no está disponible comercialmente. Los productos/características mencionados pueden no estar disponibles en todos los países).

